https://sputnikarabic.ae/20230926/مؤسسة-إنسانية-توزع-آلاف-الحقائب-وأدوات-القرطاسية-على-طلاب-المدارس-السورية-1081418520.html
مؤسسة إنسانية توزع آلاف الحقائب وأدوات القرطاسية على طلاب المدارس السورية
مؤسسة إنسانية توزع آلاف الحقائب وأدوات القرطاسية على طلاب المدارس السورية
في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها سوريا، تعاظمت الصعوبات التي تواجهها الأسر والعوائل في تأمين احتياجات أطفالهم من المتطلبات المدرسية كالحقائب... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T13:46+0000
2023-09-26T13:46+0000
2023-09-26T13:46+0000
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رغم الظروف المعيشية الصعبة، فلا يزال ذهاب الأبناء إلى المدرسة، يمثل أحد أهم الأولويات التي يتطلع إليها الآباء السوريون.على المقلب الآخر، ونظرا لتراجع قدرة المتبرعين على تقديم ما يكفي من التبرعات للجمعيات الخيرية، فقد تفاوتت قدرة تلك المؤسسات على تقديم المعونات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الالتزام بدورها وفقا للمتاح.كشفت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة قسم الإغاثة في مؤسسة "العرين" لـ"سبوتنيك"، عن أن المؤسسة نجحت حتى الآن في تقديم ما يقرب من 200 ألف قطعة قرطاسية من حقائب وأدوات القرطاسية اللازمة للتلميذ.ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، بدأت مؤسسة "العرين" العاملة في المجال الإنساني داخل الأراضي السورية، حملة لتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية مجانا على طلاب المدارس الحكومية في مختلف مناطق سوريا.وأكدت أسعد، بالقول: "نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المتواجدين ضمن المدارس الحكومية".بدوره قال السيد مصطفى ابراهيم، مدير مدرسة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد: "لاحظت إدارة المدرسة صعوبة تأمين مستلزمات التلاميذ من القرطاسية والمستلزمات الأخرى، متوجها بالشكر لإدارة المؤسسة الخيرية على دورها في هذا الجانب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
مؤسسة إنسانية توزع آلاف الحقائب وأدوات القرطاسية على طلاب المدارس السورية
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في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها سوريا، تعاظمت الصعوبات التي تواجهها الأسر والعوائل في تأمين احتياجات أطفالهم من المتطلبات المدرسية كالحقائب والدفاتر والأقلام وغيرها.
رغم الظروف المعيشية الصعبة، فلا يزال ذهاب الأبناء إلى المدرسة، يمثل أحد أهم الأولويات التي يتطلع إليها الآباء السوريون.
ضمن البيئة المحفوفة بالإصرار على المضي في التعلم، جندت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الناشطة في سوريا، إمكانياتها وكوادرها منذ بداية العام الدراسي لتقديم ما أمكن من احتياجات الأسر والطلاب بما يسهم في تشجيعهم على الالتحاق بالمدارس وتخفيف الأعباء عن كاهل الآباء.
على المقلب الآخر، ونظرا لتراجع قدرة المتبرعين على تقديم ما يكفي من التبرعات للجمعيات الخيرية، فقد تفاوتت قدرة تلك المؤسسات على تقديم المعونات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الالتزام بدورها وفقا للمتاح.
إحدى تلك الجمعيات، سجلت حضورا لافتا بعدما تمكنت من تقديم عشرات آلاف الحقائب المدرسية وقطع القرطاسية من أقلام ودفاتر وأدوات أخرى، لتلاميذ في الأرياف السورية.
كشفت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة قسم الإغاثة في مؤسسة "العرين" لـ"سبوتنيك"، عن أن المؤسسة نجحت حتى الآن في تقديم ما يقرب من 200 ألف قطعة قرطاسية من حقائب وأدوات القرطاسية اللازمة للتلميذ.
ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، بدأت مؤسسة "العرين" العاملة في المجال الإنساني داخل الأراضي السورية، حملة لتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية مجانا على طلاب المدارس الحكومية في مختلف مناطق سوريا.
وأوضحت مسؤولة قسم الإغاثة في مؤسسة "العرين"، بالقول: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع السوري، بدأنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد عملية استجابة للاحتياجات المدرسية من الحقائب والقرطاسية لمئات آلاف الطلاب، في ظل ارتفاع أسعارها في الاسواق".
وأكدت أسعد، بالقول: "نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المتواجدين ضمن المدارس الحكومية".
من جهتها، توجهت السيدة نجوى منصور، مديرة مدرسة نصر فخو، إلى المؤسسة الخيرية بالشكر على تأمين ما يحتاجه الطلاب من مستلزمات، بعدما أحرج الوضع الاقتصادي الصعب الكثير من الأهالي أمام أبنائهم لجهة تأمين تلك المستلزمات.
بدوره قال السيد مصطفى ابراهيم، مدير مدرسة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد: "لاحظت إدارة المدرسة صعوبة تأمين مستلزمات التلاميذ من القرطاسية والمستلزمات الأخرى، متوجها بالشكر لإدارة المؤسسة الخيرية على دورها في هذا الجانب".