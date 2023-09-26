عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/مجلس-الأمن-الروسي-تجنيد-أكثر-من-325-ألف-شخص-منذ-الأول-من-يناير-الماضي-حتى-اليوم-1081423994.html
مجلس الأمن الروسي: تجنيد أكثر من 325 ألف شخص منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم
مجلس الأمن الروسي: تجنيد أكثر من 325 ألف شخص منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه منذ الأول يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تجنيد 325... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T15:19+0000
2023-09-26T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146242_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_33fbce896fb209cc0474965995306af4.jpg
وأشار ميدفيديف في اجتماع بشأن تجهيز القوات المسلحة الروسية، إلى أن العسكريين الروس في المنطقة العسكرية الشمالية أظهروا صفات قتالية ممتازة وإرادة وعزما وإصرارا على الانتصار.وأضاف: "أود أن أشكر وزارة الدفاع على العمل العالي الجودة في مجال التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين، بما في ذلك قضايا التنسيق التي تجري على طول خط الاتصال القتالي، وضمان مستوى عال من الانضباط العسكري".وقال ميدفيديف: "نواصل العمل على تجهيز القوات المسلحة بالجنود المتعاقدين، ومراقبة التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين. ومنذ تاريح البدء، وفقا لوزارة الدفاع، أي من 1 يناير من هذا العام إلى 26 سبتمبر الجاري، تم قبول أكثر من 325 ألف شخص في صفوف القوات المشتركة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير كامل أراضي المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146242_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c58c03ec4f79df8a3367b8b633d21768.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: تجنيد أكثر من 325 ألف شخص منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم

15:19 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 26.09.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه منذ الأول يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تجنيد 325 ألف شخص.
وأشار ميدفيديف في اجتماع بشأن تجهيز القوات المسلحة الروسية، إلى أن العسكريين الروس في المنطقة العسكرية الشمالية أظهروا صفات قتالية ممتازة وإرادة وعزما وإصرارا على الانتصار.
وأضاف: "أود أن أشكر وزارة الدفاع على العمل العالي الجودة في مجال التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين، بما في ذلك قضايا التنسيق التي تجري على طول خط الاتصال القتالي، وضمان مستوى عال من الانضباط العسكري".
وقال ميدفيديف: "نواصل العمل على تجهيز القوات المسلحة بالجنود المتعاقدين، ومراقبة التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين. ومنذ تاريح البدء، وفقا لوزارة الدفاع، أي من 1 يناير من هذا العام إلى 26 سبتمبر الجاري، تم قبول أكثر من 325 ألف شخص في صفوف القوات المشتركة".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
13 سبتمبر, 10:56 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير كامل أراضي المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала