https://sputnikarabic.ae/20230926/مجلس-الأمن-الروسي-تجنيد-أكثر-من-325-ألف-شخص-منذ-الأول-من-يناير-الماضي-حتى-اليوم-1081423994.html

مجلس الأمن الروسي: تجنيد أكثر من 325 ألف شخص منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم

مجلس الأمن الروسي: تجنيد أكثر من 325 ألف شخص منذ الأول من يناير الماضي حتى اليوم

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه منذ الأول يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تم تجنيد 325... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T15:19+0000

2023-09-26T15:19+0000

2023-09-26T15:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأشار ميدفيديف في اجتماع بشأن تجهيز القوات المسلحة الروسية، إلى أن العسكريين الروس في المنطقة العسكرية الشمالية أظهروا صفات قتالية ممتازة وإرادة وعزما وإصرارا على الانتصار.وأضاف: "أود أن أشكر وزارة الدفاع على العمل العالي الجودة في مجال التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين، بما في ذلك قضايا التنسيق التي تجري على طول خط الاتصال القتالي، وضمان مستوى عال من الانضباط العسكري".وقال ميدفيديف: "نواصل العمل على تجهيز القوات المسلحة بالجنود المتعاقدين، ومراقبة التدريب القتالي والعسكري السياسي للأفراد العسكريين. ومنذ تاريح البدء، وفقا لوزارة الدفاع، أي من 1 يناير من هذا العام إلى 26 سبتمبر الجاري، تم قبول أكثر من 325 ألف شخص في صفوف القوات المشتركة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف الشهر الجاري، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير كامل أراضي المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html

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