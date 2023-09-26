https://sputnikarabic.ae/20230926/مسؤول-روسي-الاتحاد-الأوروبي-لن-يستطيع-التخلي-عن-إمدادات-الغاز-الروسي-في-المستقبل-القريب-1081400629.html
مسؤول روسي: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في المستقبل القريب
مسؤول روسي: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في المستقبل القريب
صرح القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، بأن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل في... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T01:20+0000
2023-09-26T01:20+0000
2023-09-26T01:20+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
قطاع الطاقة
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بروكسل - سبوتنيك. وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "إذا تحدثنا عن دعوات التخلي عن الإمدادات الروسية من الوقود الأزرق بشكل كامل بما في ذلك الغاز الطبيعي المثال، فهذا غير ممكن في المستقبل القريب".وأضاف "رفض شراء الغاز من روسيا بموجب العقود الحالية طويلة الأجل، سيترتب عليه تكاليف مالية باهظة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي المسال من روسيا، سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230910/وزارة-الطاقة-الروسية-الطلب-العالمي-على-الغاز-المسال-أكبر-من-الإنتاج-الحالي-1080868424.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع الطاقة
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع الطاقة
مسؤول روسي: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في المستقبل القريب
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صرح القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، بأن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع التخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل في المستقبل القريب.
بروكسل - سبوتنيك. وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "إذا تحدثنا عن دعوات التخلي عن الإمدادات الروسية
من الوقود الأزرق بشكل كامل بما في ذلك الغاز الطبيعي المثال، فهذا غير ممكن في المستقبل القريب".
وأضاف "رفض شراء الغاز من روسيا بموجب العقود الحالية طويلة الأجل، سيترتب عليه تكاليف مالية باهظة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي المسال من روسيا، سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.