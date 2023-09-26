https://sputnikarabic.ae/20230926/مصرع-شخص-وإصابة-4-في-انفجار-بمصفاة-نفط-جنوبي-إيران-1081403020.html
مصرع شخص وإصابة 4 في انفجار بمصفاة نفط جنوبي إيران
مصرع شخص وإصابة 4 في انفجار بمصفاة نفط جنوبي إيران
قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في انفجار بمصفاة بندر عباس النفطية جنوبي إيران، بحسب إعلام محلي. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T06:03+0000
2023-09-26T06:03+0000
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وقالت وكالة "إرنا" إن تسربا للغاز أسفر عن انفجار مكثفات الغاز في المصفاة وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران، دون مزيد من التفاصيل.وقال سيد محمد علي مجتهد زاده، مدير العلاقات العامة في مصفاة بندر عباس النفطية، في مقابلة مع وكالة "مهر" حول الحريق: "تم احتواء الحادث في إحدى الوحدات التشغيلية التي تخضع لإصلاحات طارئة مخطط لها في مصفاة بندر عباس النفطية مع تواجد قوات المصفاة في الوقت المناسب".وأوضح أن الحادث وقع مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مضيفا "أصيب في هذه الحادثة 5 أشخاص، وللأسف توفي أحد المصابين لخطورة إصابته".وأضاف: "وقع هذا الحادث أثناء إجراء إصلاحات طارئة في إحدى وحدات المعالجة ولم يكن له أي تأثير على العملية في مصفاة بندر عباس وعملية الإنتاج مستمرة". وفي 10 يوليو/تموز الماضي، اندلع حريق ضخم في مصفاة بندر عباس، جراء اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية.ووقتها، أعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاثة خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوبي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230710/اندلاع-حريق-داخل-مصفاة-نفط-في-بندر-عباس-جنوبي-إيران-فيديو-1078922300.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع شخص وإصابة 4 في انفجار بمصفاة نفط جنوبي إيران
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قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في انفجار بمصفاة بندر عباس النفطية جنوبي إيران، بحسب إعلام محلي.
وقالت وكالة "إرنا" إن تسربا للغاز أسفر عن انفجار مكثفات الغاز في المصفاة وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران، دون مزيد من التفاصيل.
وقال سيد محمد علي مجتهد زاده، مدير العلاقات العامة في مصفاة بندر عباس النفطية، في مقابلة مع وكالة
"مهر" حول الحريق: "تم احتواء الحادث في إحدى الوحدات التشغيلية التي تخضع لإصلاحات طارئة مخطط لها في مصفاة بندر عباس النفطية مع تواجد قوات المصفاة في الوقت المناسب".
وأوضح أن الحادث وقع مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مضيفا "أصيب في هذه الحادثة 5 أشخاص، وللأسف توفي أحد المصابين لخطورة إصابته".
وأضاف: "وقع هذا الحادث أثناء إجراء إصلاحات طارئة في إحدى وحدات المعالجة ولم يكن له أي تأثير على العملية في مصفاة بندر عباس وعملية الإنتاج مستمرة".
وفي 10 يوليو/تموز الماضي، اندلع حريق ضخم في مصفاة بندر عباس
، جراء اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية.
ووقتها، أعلنت شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاثة خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوبي البلاد.