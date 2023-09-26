https://sputnikarabic.ae/20230926/مصرع-وإصابة-العشرات-جراء-حريق-في-حفل-زفاف-بمحافظة-نينوى-العراقية-1081436133.html
مصرع وإصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية
مصرع وإصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية
أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في حفل زفاف بمنطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T22:30+0000
2023-09-26T22:30+0000
2023-09-26T22:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مصرع وإصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية
22:30 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في حفل زفاف بمنطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".