https://sputnikarabic.ae/20230926/نشوب-حريق-متعمد-بمسجد-في-السويد-يلحق-أضرارا-جسيمة-فيديو-1081406501.html

نشوب حريق "متعمد" بمسجد في السويد يلحق أضرارا جسيمة.. فيديو

نشوب حريق "متعمد" بمسجد في السويد يلحق أضرارا جسيمة.. فيديو

اندلع، أمس الإثنين، حريق في مسجد يقع في منطقة صناعية في مدينة إسكيلستونا بالسويد.‏ 26.09.2023, سبوتنيك عربي

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وتم إطلاق الإنذار في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي بعد وقوع الحريق، ووصلت خدمات الطوارئ على الفور للسيطرة عليه، وكان المسجد خاليا من السكان وقت وقوع الحادث، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.وذكرت الشرطة المحلية أن المسجد لم يعد صالحا للاستخدام بسبب الأضرار، بعد أن احترق من السقف.وقال مدير الاتصالات بالمسجد، أنس دينيش، في تصريحات للإذاعة الحكومية السويدية، إن الحريق في منطقة أربي في إسكيلستونا نتج عن حريق متعمد، وفقا لموقع "TellerReport".وأفادت الشرطة في السويد، أنها أجرت تحقيقا أوليا في الحادث، وقالوا إنهم يتعاملون مع الحريق على أنه حالة حريق متعمد بسبب الظروف المحيطة بالحدث.وأشاروا إلى أن التركيز الأساسي للتحقيق، هو تحديد ما إذا كان الحريق عملا متعمدا أم نتيجة لحادث، وحتى الآن، لم يتم التعرف على أي مشتبه بهم أو القبض عليهم فيما يتعلق بالحادث.وأثار الحادث مخاوف بين المجتمع المسلم المحلي، والذين عبروا عن قلقهم من وقوع هجمات محتملة تستهدف أماكن العبادة، إذ يعد المسجد مركزا معروفا للجالية الإسلامية في مدينة إسكيلستونا.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.

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