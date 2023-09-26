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https://sputnikarabic.ae/20230926/يشبه-الشبح-رصد-أخطبوط-نادر-جدا-أثناء-رحلة-استكشافية-في-أعماق-المحيط-فيديو-1081414709.html
يشبه الشبح... رصد أخطبوط نادر جدا أثناء رحلة استكشافية في أعماق المحيط... فيديو
يشبه الشبح... رصد أخطبوط نادر جدا أثناء رحلة استكشافية في أعماق المحيط... فيديو
تم اكتشاف أخطبوط "دامبو" النادر، من قبل باحثين، أثناء بث مباشر للنصب التذكاري البحري الوطني الأمريكي شمال غربي هاواي. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T11:55+0000
2023-09-26T12:08+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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ظهر الأخطبوط النادر بشكل مخيف وأطلق ضوءًا ساطعًا أمام مركبة يتم التحكم بها عن بعد.ووفقا للفيديو، تم سماع واحدة من أفراد فريق البحث وهي تعلق على رؤية هذا الحيوان النادر، بالقول: "أعتقد أن رغبتنا في رؤية الأخطبوط تحققت أخيرًا".ثم قام عضو آخر بالمزاح معبرًا عن ذلك، قائلا: "أنا متأكدة أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في قائمة أمورنا، التي نرغب في تحقيقها في أعماق البحار".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

يشبه الشبح... رصد أخطبوط نادر جدا أثناء رحلة استكشافية في أعماق المحيط... فيديو

11:55 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 26.09.2023)
© Photo / pixabay/sharonangأخطبوط في قاع المحيط
أخطبوط في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Photo / pixabay/sharonang
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تم اكتشاف أخطبوط "دامبو" النادر، من قبل باحثين، أثناء بث مباشر للنصب التذكاري البحري الوطني الأمريكي شمال غربي هاواي.
ظهر الأخطبوط النادر بشكل مخيف وأطلق ضوءًا ساطعًا أمام مركبة يتم التحكم بها عن بعد.
ووفقا للفيديو، تم سماع واحدة من أفراد فريق البحث وهي تعلق على رؤية هذا الحيوان النادر، بالقول: "أعتقد أن رغبتنا في رؤية الأخطبوط تحققت أخيرًا".
ثم قام عضو آخر بالمزاح معبرًا عن ذلك، قائلا: "أنا متأكدة أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام في قائمة أمورنا، التي نرغب في تحقيقها في أعماق البحار".
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