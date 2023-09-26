https://sputnikarabic.ae/20230926/113-مليار-دولار-منذ-2022-أموال-الأمريكيين-تذهب-لشركات-الملابس-في-أوكرانيا-1081423827.html
113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا
113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا
تجمع الحكومة الأمريكية الضرائب من الأمريكيين، الذين يكافحون للحصول على المال، وتقوم بإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T15:23+0000
2023-09-26T15:23+0000
2023-09-26T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ورغم أن هدف الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مساعدتها على مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة، فإن بعض تلك الأموال تصل إلى شركات تصميم الملابس الأوكرانية، كما يقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بحجم المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى كييف.وتشير تقديرات لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات التي وافق الكونغرس على إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط 2022، وصل إلى نحو 113 مليار دولار.وشمل هذا المبلغ 46 مليار دولار عبر وزارة الخارجية الأمريكية، و62 مليار تم تقديمها إلى أوكرانيا عبر وزارة الدفاع "البنتاغون".يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، الموافقة على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا تقدر بـ24 مليار دولار، بينها 13 مليارا تتعلق بالأسلحة والمهمات العسكرية.ولفت التقرير إلى أن دعم الأمريكيين لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا يتراجع بصورة مستمرة، بينما يشهد الكونغرس صراعا بين المشرعين حول أوجه الإنفاق الفيدرالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود لعدم اعتماد الميزانية الفيدرالية، الذي يقود لتوقف الإنفاق الحكومي بصورة كاملة أو ما يعرف بـ"إغلاق الحكومة".ولفت التقرير إلى أن ما يفاقم أزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هي معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على الأنشطة الحياتية للأمريكيين بصورة مباشرة، إضافة إلى كون أوكرانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية فسادا، حسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية" المسجلة في ألمانيا.
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https://sputnikarabic.ae/20230926/الغرب-يستخدم-أوكرانيا-للتخلص-من-أسلحته-السامة-1081415367.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا
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تجمع الحكومة الأمريكية الضرائب من الأمريكيين، الذين يكافحون للحصول على المال، وتقوم بإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا.
ورغم أن هدف الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مساعدتها على مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة، فإن بعض تلك الأموال تصل إلى شركات تصميم الملابس الأوكرانية، كما يقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بحجم المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى كييف.
وتشير تقديرات لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات التي وافق الكونغرس على إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية
الروسية الخاصة في فبراير/ شباط 2022، وصل إلى نحو 113 مليار دولار.
وشمل هذا المبلغ 46 مليار دولار عبر وزارة الخارجية الأمريكية، و62 مليار تم تقديمها إلى أوكرانيا عبر وزارة الدفاع "البنتاغون".
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، الموافقة على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا تقدر بـ24 مليار دولار، بينها 13 مليارا تتعلق بالأسلحة والمهمات
العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن دعم الأمريكيين لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا يتراجع بصورة مستمرة، بينما يشهد الكونغرس صراعا بين المشرعين حول أوجه الإنفاق الفيدرالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود لعدم اعتماد الميزانية الفيدرالية، الذي يقود لتوقف الإنفاق الحكومي بصورة كاملة أو ما يعرف بـ"إغلاق الحكومة".
ولفت التقرير إلى أن ما يفاقم أزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هي معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على الأنشطة الحياتية للأمريكيين بصورة مباشرة، إضافة إلى كون أوكرانيا
ثاني أكثر الدول الأوروبية فسادا، حسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية" المسجلة في ألمانيا.