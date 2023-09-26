عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/113-مليار-دولار-منذ-2022-أموال-الأمريكيين-تذهب-لشركات-الملابس-في-أوكرانيا-1081423827.html
113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا
113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا
تجمع الحكومة الأمريكية الضرائب من الأمريكيين، الذين يكافحون للحصول على المال، وتقوم بإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T15:23+0000
2023-09-26T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d04b5fa483cb7f7f588d1c795490ab9f.jpg
ورغم أن هدف الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مساعدتها على مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة، فإن بعض تلك الأموال تصل إلى شركات تصميم الملابس الأوكرانية، كما يقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بحجم المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى كييف.وتشير تقديرات لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات التي وافق الكونغرس على إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط 2022، وصل إلى نحو 113 مليار دولار.وشمل هذا المبلغ 46 مليار دولار عبر وزارة الخارجية الأمريكية، و62 مليار تم تقديمها إلى أوكرانيا عبر وزارة الدفاع "البنتاغون".يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، الموافقة على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا تقدر بـ24 مليار دولار، بينها 13 مليارا تتعلق بالأسلحة والمهمات العسكرية.ولفت التقرير إلى أن دعم الأمريكيين لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا يتراجع بصورة مستمرة، بينما يشهد الكونغرس صراعا بين المشرعين حول أوجه الإنفاق الفيدرالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود لعدم اعتماد الميزانية الفيدرالية، الذي يقود لتوقف الإنفاق الحكومي بصورة كاملة أو ما يعرف بـ"إغلاق الحكومة".ولفت التقرير إلى أن ما يفاقم أزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هي معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على الأنشطة الحياتية للأمريكيين بصورة مباشرة، إضافة إلى كون أوكرانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية فسادا، حسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية" المسجلة في ألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230922/مشاهد-لـتي-90-إم-خلال-تدميرها-مواقع-المسلحين-في-اتجاه-سيفرسكي-فيديو-1081279869.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/الغرب-يستخدم-أوكرانيا-للتخلص-من-أسلحته-السامة-1081415367.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764012_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_260a82103ee955ed2109b48b23fb325c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

113 مليار دولار منذ 2022… أموال الأمريكيين تذهب لشركات الملابس في أوكرانيا

15:23 GMT 26.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegramNabd
تجمع الحكومة الأمريكية الضرائب من الأمريكيين، الذين يكافحون للحصول على المال، وتقوم بإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا.
ورغم أن هدف الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو مساعدتها على مواجهة روسيا، خلال عمليتها العسكرية الخاصة، فإن بعض تلك الأموال تصل إلى شركات تصميم الملابس الأوكرانية، كما يقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"تي 90 إم" خلال تدميرها مواقع المسلحين في اتجاه سيفرسكي... فيديو
22 سبتمبر, 05:00 GMT
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" فيما يتعلق بحجم المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى كييف.
وتشير تقديرات لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن قيمة المساعدات التي وافق الكونغرس على إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/ شباط 2022، وصل إلى نحو 113 مليار دولار.
وشمل هذا المبلغ 46 مليار دولار عبر وزارة الخارجية الأمريكية، و62 مليار تم تقديمها إلى أوكرانيا عبر وزارة الدفاع "البنتاغون".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الغرب يستخدم أوكرانيا للتخلص من أسلحته السامة
12:22 GMT
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس، الموافقة على تقديم مساعدات إلى أوكرانيا تقدر بـ24 مليار دولار، بينها 13 مليارا تتعلق بالأسلحة والمهمات العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن دعم الأمريكيين لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا يتراجع بصورة مستمرة، بينما يشهد الكونغرس صراعا بين المشرعين حول أوجه الإنفاق الفيدرالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يقود لعدم اعتماد الميزانية الفيدرالية، الذي يقود لتوقف الإنفاق الحكومي بصورة كاملة أو ما يعرف بـ"إغلاق الحكومة".
ولفت التقرير إلى أن ما يفاقم أزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هي معدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على الأنشطة الحياتية للأمريكيين بصورة مباشرة، إضافة إلى كون أوكرانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية فسادا، حسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية" المسجلة في ألمانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала