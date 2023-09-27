https://sputnikarabic.ae/20230927/أطفال-سوريون-يحولون-آلامهم-الحياتية-إلى-اختراعات-لافتة-1081448482.html

أطفال سوريون يحولون آلامهم الحياتية إلى اختراعات لافتة

أطفال سوريون يحولون آلامهم الحياتية إلى اختراعات لافتة

في لفتة تفصح عن تفاعلهم الإيجابي مع المنغضات الحياتية التي يعيشونها مع أقرانهم، شارك مجموعة من التلاميذ السوريين ابتكاراتهم في معرض "الباسل للإبداع والاختراع"... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T13:26+0000

2023-09-27T13:26+0000

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الاختراعات التسعة التي قدمها التلاميذ خلال المعرض، كانوا قد استقوا أفكارها من وحي الأزمات، التي تعصف بوطنهم، وتوزعت على قطاعات الحماية من الزلازل والخدمات الطبية ونقل الطاقة، وخزانات المياه، وأنظمة الري، وتدوير المخلفات.ابتكارات طفولية لافتةجمهور المعرض السنوي المتخصص بالاختراع، تفاعل بشكل إيجابي مع اختراعات التلاميذ، التي تم إنجازها برعاية من منظمة "طلائع البعث"، ولفت أنظارهم منها على وجه الخصوص، كل من مشروع "روبوت ذكي للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض بطريقة آمنة"، بالإضافة إلى روبوت ذكي يتم التحكم به عبر الصوت ويستشعر بحدوث الزلازل ويطلق الإنذارات المبكرة.وبعض التلاميذ عرضوا أيضا ابتكارا لتطوير وسائل تعليمية للأطفال عن طريق تدوير المخلفات، وروبوتا لفرز المنتجات حسب الألوان، يستخدم ضمن خطوط الإنتاج وإرسال البيانات لاسلكيا.أصغر مخترعأصغر مخترع في الوطن العربي، الطفل، الحبيب إياد العرسان، ذو التسع سنوات، تحدث لـ"سبوتنيك"، عن تجربته مع الاختراع، قائلا: "صنعت برامج متنوعة لأكثر من جهة منها اتحاد الكتاب العرب، ونقابة الفنانين، وبرنامج لتحدي القراءة العربي، الذي أشارك فيه هذا العام بعد أن قرأت 200 كتاب، وحفظت عشر معلقات شعرية، و5 أجزاء من القرآن، لأصل إلى المرحلة النهائية على مستوى سوريا".وأشار المخترع الصغير إلى أنه تم تشكيل لجنة من نقابة الأطباء في سوريا، لتقييم ابتكاره هذا، وقد وجّه نقيب الأطباء كتابا لكل فروع النقابة لاعتماد البرنامج، الذي سجل في وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا، وحصل على وثيقة حقوق ملكية فكرية أصولية من وزارة الثقافة.التخفيف من كوارث الزلازلأما الطفلة نتالي النابلسي، ذات الأعوام الـ 12، فكانت مشاركتها، في دورة هذا العام، عبر روبوت ذكي له وظيفتين.من جهته، وبعد ما شاهده من صعوبات كبيرة، خلال الفترة الماضية، نتيجة الزلزال الذي أصاب محافظته، قرر الطفل محمد الطويل، اختراع روبوت ذكي للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض بطريقة آمنة بهدف مساعدة السوريين وفرق الإنقاذ على الوصول السريع والآمن إلى العالقين تحت الركام."أخترع لمساعدة جدي"تلبية لحبه الكبير لجده المريض، قام الطفل عبد الرحمن مسلم، بابتكار مشروع "هيلث ميت"، الذي يساعد المرضى من كبار السن عبر تذكيرهم بمواعيد الدواء عن طريق إرسال رسالة لهم، وفي حال عدم الاستجابة، يقوم النظام بالاتصال بشخص آخر مهتم بهم.معرض "الباسل للإبداع"يذكر أن معرض "الباسل للإبداع والاختراع" يقام بتنظيم سنوي من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، والأمانة السورية للتنمية، ومحافظة دمشق وجمعية المخترعين السوريين، والهيئة العليا للبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف التجارة السورية.وتولي المنظمات الشبابية والطفولية اهتمامًا بالمبدعين من الأطفال واليافعين عبر دعم المشاريع المميزة المشاركة ضمن فعاليات المعرض لهذا العام، بالحصول على حماية ملكية، إضافةً إلى دخول المنظمة معهم شريكًا بالإنتاج والترويج والتسويق.وأشار حلاق في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "عدد المشاريع المشاركة ضمن المعرض 9 مشاريع قام بها 11 تلميذا وتلميذة، معظمهم من الرواد على مستوى سوريا"، مشيرا إلى أن "معظم تلك المشاريع جاءت من وحي الأزمات، التي مرت بها البلاد بسبب الحرب والزلزال والعقوبات الاقتصادية الغربية".

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