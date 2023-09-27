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https://sputnikarabic.ae/20230927/أطلقه-محمد-بن-سلمان-تفاصيل-مخطط-مشروع-قمم-السودة-1081441531.html
أطلقه محمد بن سلمان... تفاصيل مخطط مشروع "قمم السودة"
أطلقه محمد بن سلمان... تفاصيل مخطط مشروع "قمم السودة"
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "المخطط العام لمشروع تطوير السودة تحت مسمى "قمم السودة". 27.09.2023, سبوتنيك عربي
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يهدف المشروع الجديد إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أطلقه محمد بن سلمان... تفاصيل مخطط مشروع "قمم السودة"

09:37 GMT 27.09.2023
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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "المخطط العام لمشروع تطوير السودة تحت مسمى "قمم السودة".
يهدف المشروع الجديد إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر.
أطلقه محمد بن سلمان... تفاصيل مخطط مشروع قمم السودة - سبوتنيك عربي
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