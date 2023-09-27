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https://sputnikarabic.ae/20230927/أعمال-نهب-جماعي-تشهدها-متاجر-آيفون-في-مدينة-أمريكية-فيديو-1081455124.html
أعمال نهب جماعي تشهدها متاجر "آيفون" في مدينة أمريكية... فيديو
أعمال نهب جماعي تشهدها متاجر "آيفون" في مدينة أمريكية... فيديو
سجلت مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية عمليات نهب متعددة في العديد من متاجر الأدوات الإلكترونية والمنزلية. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "مجموعة مكونة من أكثر من 100 شخص اقتحمت مؤسسات تجارية في وسط المدينة، وقامت بسرقة المعدات المنزلية والملابس".واضطرت الشرطة إلى تنفيذ عمليات انتشار في جميع أنحاء المدينة للسيطرة على الوضع وتم اعتقال نحو 20 شخصا.وانتشر مقطع فيديو لفتاة كانت تصرخ في أثناء نهب متجر "آيفون": "أجهزة آيفون بالمجان".شاهد أيضا... بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أعمال نهب جماعي تشهدها متاجر "آيفون" في مدينة أمريكية... فيديو

14:17 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 27.09.2023)
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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سجلت مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية عمليات نهب متعددة في العديد من متاجر الأدوات الإلكترونية والمنزلية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "مجموعة مكونة من أكثر من 100 شخص اقتحمت مؤسسات تجارية في وسط المدينة، وقامت بسرقة المعدات المنزلية والملابس".
واضطرت الشرطة إلى تنفيذ عمليات انتشار في جميع أنحاء المدينة للسيطرة على الوضع وتم اعتقال نحو 20 شخصا.
وانتشر مقطع فيديو لفتاة كانت تصرخ في أثناء نهب متجر "آيفون": "أجهزة آيفون بالمجان".
شاهد أيضا... بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته.
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