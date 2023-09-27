https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-السفير-الفرنسي-يغادر-النيجر-ويتجه-إلى-باريس-1081439921.html
إعلام: السفير الفرنسي يغادر النيجر ويتجه إلى باريس
إعلام: السفير الفرنسي يغادر النيجر ويتجه إلى باريس
غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي النيجر متوجها إلى باريس، حسبما ذكرت قناة "العربية" نقلاً عن المجلس العسكري النيجري. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T08:15+0000
2023-09-27T08:15+0000
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وذكرت القناة أن “المجلس العسكري النيجري يؤكد مغادرة السفير الفرنسي عبر تشاد”، مضيفة أنه توجه فور وصوله إلى باريس. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن باريس تستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظفي السفارة في النيجر.ودعا المجلس العسكري في النيجر، يوم الإثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية".بعد مرور شهرين على طلب السلطات العسكرية النيجيرية من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230925/المجلس-العسكري-في-النيجر-يدعو-فرنسا-لسحب-قواتها-من-البلاد-وفق-جدول-زمني-متفق-عليه-1081400223.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أفريقيا, أخبار فرنسا
العالم, أفريقيا, أخبار فرنسا
إعلام: السفير الفرنسي يغادر النيجر ويتجه إلى باريس
08:15 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي النيجر متوجها إلى باريس، حسبما ذكرت قناة "العربية" نقلاً عن المجلس العسكري النيجري.
وذكرت القناة أن “المجلس العسكري النيجري يؤكد مغادرة السفير الفرنسي عبر تشاد”، مضيفة أنه توجه فور وصوله إلى باريس. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن باريس تستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظفي السفارة في النيجر.
ودعا المجلس العسكري في النيجر، يوم الإثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية
".
بعد مرور شهرين على طلب السلطات العسكرية النيجيرية
من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.