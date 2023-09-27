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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-بريطاني-يعترف-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-انتهى-دون-إحراز-تقدم-1081457020.html
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
أعلنت قناة بريطانية أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية انتهى دون حدوث اختراقات. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T14:45+0000
2023-09-27T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت القناة: "انتهي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية دون تحقيق الاختراق الذي كان الغرب يعول عليه".وتتفوق روسيا على أوكرانيا في عدد الطائرات بدون طيار، لذلك يتعين على جنود القوات المسلحة الأوكرانية الاختباء باستمرار وتغيير مواقعهم بسرعة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-وتسقط-8-صواريخ-هيمارس--عاجل-1081445161.html
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روسيا

إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم

14:45 GMT 27.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت قناة بريطانية أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية انتهى دون حدوث اختراقات.
وقالت القناة: "انتهي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية دون تحقيق الاختراق الذي كان الغرب يعول عليه".

تمكن مراسل القناة التلفزيونية البريطانية مارك أوربان من الوصول إلى أحد ألوية القوات المسلحة الأوكرانية - اللواء الميكانيكي المنفصل الـ24 - الذي روى عناصره كيف كانوا يستعدون لحرب طويلة "لا تلوح نهايتها في الأفق".

وتتفوق روسيا على أوكرانيا في عدد الطائرات بدون طيار، لذلك يتعين على جنود القوات المسلحة الأوكرانية الاختباء باستمرار وتغيير مواقعهم بسرعة.

ووفقا لمراسل قناة "بي بي سي"، فإن هذا يجعل الجنود الأوكرانيين في حالة من التوتر المزمن ويعرضهم لنوبات الهلع. ولا أحد يعرف متى سيتمكنون من مغادرة ساحة المعركة.

منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"
12:58 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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