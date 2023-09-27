https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-بريطاني-يعترف-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-انتهى-دون-إحراز-تقدم-1081457020.html
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
أعلنت قناة بريطانية أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية انتهى دون حدوث اختراقات. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T14:45+0000
2023-09-27T14:45+0000
2023-09-27T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت القناة: "انتهي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية دون تحقيق الاختراق الذي كان الغرب يعول عليه".وتتفوق روسيا على أوكرانيا في عدد الطائرات بدون طيار، لذلك يتعين على جنود القوات المسلحة الأوكرانية الاختباء باستمرار وتغيير مواقعهم بسرعة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-وتسقط-8-صواريخ-هيمارس--عاجل-1081445161.html
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روسيا
إعلام بريطاني يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد انتهى دون إحراز تقدم
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أعلنت قناة بريطانية أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية انتهى دون حدوث اختراقات.
وقالت القناة: "انتهي الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية دون تحقيق الاختراق الذي كان الغرب يعول عليه".
تمكن مراسل القناة التلفزيونية البريطانية مارك أوربان من الوصول إلى أحد ألوية القوات المسلحة الأوكرانية - اللواء الميكانيكي المنفصل الـ24 - الذي روى عناصره كيف كانوا يستعدون لحرب طويلة "لا تلوح نهايتها في الأفق".
وتتفوق روسيا على أوكرانيا في عدد الطائرات بدون طيار، لذلك يتعين على جنود القوات المسلحة الأوكرانية الاختباء باستمرار وتغيير مواقعهم بسرعة.
ووفقا لمراسل قناة "بي بي سي"، فإن هذا يجعل الجنود الأوكرانيين في حالة من التوتر المزمن ويعرضهم لنوبات الهلع. ولا أحد يعرف متى سيتمكنون من مغادرة ساحة المعركة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.