https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-غربي-يكشف-عن-سيناريو-تقسيم-أوكرانيا-على-الطريقة-الكورية-1081437909.html
إعلام غربي يكشف عن سيناريو تقسيم أوكرانيا على "الطريقة الكورية"
إعلام غربي يكشف عن سيناريو تقسيم أوكرانيا على "الطريقة الكورية"
كشفت صحف غربية أن أوكرانيا قد تواجه انقساماً وفقاً للسيناريو الكوري مع تدهور الوضع في البلاد وفقدان زيلينسكي لنفوذه يوما بعد يوم. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T05:56+0000
2023-09-27T05:56+0000
2023-09-27T05:56+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب الصحفي الإسباني كريستيان سيغورا في صحيفة "بايس" أن "أوكرانيا تخشى أن يؤدي الصراع إلى تقسيم البلاد، كما حدث في شبه الجزيرة الكورية".وأضاف: "لقد ظهر شبح الحرب الباردة في الجدل السياسي حول مستقبل أوكرانيا، مع مخاوف من تقسيم البلاد إلى قسمين".ونقل سيغورا عن رئيس جهاز الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن "كييف يُعرض عليها الخيار الكوري".وتابع سيغورا: "طلب كل من زيلينسكي والقيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية مزيدًا من الوقت، ويطلبون الدعم لحرب تستمر لسنوات، لكن ليس كل شركاء كييف الدوليين يؤيدون هذا العمل، كما اعترف زيلينسكي نفسه".
https://sputnikarabic.ae/20230925/غضب-فرنسي-من-تصرف-زيلينسكي-في-كندا-1081382442.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي يكشف عن سيناريو تقسيم أوكرانيا على "الطريقة الكورية"
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كشفت صحف غربية أن أوكرانيا قد تواجه انقساماً وفقاً للسيناريو الكوري مع تدهور الوضع في البلاد وفقدان زيلينسكي لنفوذه يوما بعد يوم.
وكتب الصحفي الإسباني كريستيان سيغورا في صحيفة "بايس" أن "أوكرانيا تخشى أن يؤدي الصراع إلى تقسيم البلاد، كما حدث في شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف: "لقد ظهر شبح الحرب الباردة في الجدل السياسي حول مستقبل أوكرانيا، مع مخاوف من تقسيم البلاد إلى قسمين".
وأشار الكاتب إلى أن "العديد من السياسيين والمحللين تحدثوا عن احتمال حدوث سيناريو كوري لأوكرانيا، لكنه اتخذ شكلًا حقيقيًا هذا العام فقط".
ونقل سيغورا عن رئيس جهاز الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن "كييف يُعرض عليها الخيار الكوري".
وأضاف سيغورا: لقد قيلت كلمات دانيلوف قبل بدء الهجوم المضاد الأوكراني - الذي بدأ في يونيو/حزيران- والذي كان لدى كل من المجتمع الأوكراني وحلفائه في الناتو توقعات بالنجاح والتي ثبت أنها مبالغ فيها.
وتابع سيغورا: "طلب كل من زيلينسكي
والقيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية مزيدًا من الوقت، ويطلبون الدعم لحرب تستمر لسنوات، لكن ليس كل شركاء كييف الدوليين يؤيدون هذا العمل، كما اعترف زيلينسكي نفسه".