https://sputnikarabic.ae/20230927/إيران-تطالب-العالم-بالتحرك-بعد-تهديد-نتنياهو-النووي-1081438040.html

إيران تطالب العالم بالتحرك بعد "تهديد نتنياهو النووي"

إيران تطالب العالم بالتحرك بعد "تهديد نتنياهو النووي"

دعت إيران، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته "التهديد النووي"، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T06:20+0000

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2023-09-27T06:20+0000

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وأكدت الممثلية الإيرانية الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، في بيان لها، على ضرورة تحرك العالم ورفضه تطبيع أية تخرصات نووية وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي أطلقه نتنياهو، معبترة هذه التصريحات تقوض السلام والأمن الدوليين، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتهمت الإثنين الماضي، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه تهديد نووي حقيقي إلى إيران".وقال رئيس المنظمة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في كلمة له أمام المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على التهديدات الإسرائيلية"، منتقدا الصمت الدولي تجاه التهديدات الإسرائيلية المتكررة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف إسلامي أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته الإرهابية بحق العلماء النوويين والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية"، داعيا الوكالة الدولية إلى ردة فعل جادة إزاء هذه التهديدات".وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددًا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.وسخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.وأكد الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، أن "العدو لا يمكنه حتى تصوّر العدوان على الأراضي والمصالح الإيرانية".وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إسرائيل "من أي خطوة ضد إيران"، مؤكدًا أن الشعب استطاع أن يقف في وجه الاستكبار ولم يتم فصل جزء واحد من الأرض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.

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