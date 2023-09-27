https://sputnikarabic.ae/20230927/الجيش-اللبناني-دورية-إسرائيلية-ألقت-قنابل-دخانية-باتجاه-جنودنا-في-مزارع-شبعا-ورددنا-بالمثل-1081442831.html

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية باتجاه جنودنا في مزارع شبعا ورددنا بالمثل

الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية باتجاه جنودنا في مزارع شبعا ورددنا بالمثل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T11:12+0000

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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو"، مشيرا إلى أن "إطلاق النار حدث أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب".يأتي ذلك، بعد أيام، من إلقاء قنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني، بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".وأكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".وأعلن الجيش اللبناني، الأسبوع الماضي، أنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بشأن الاختراقات الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية، بحسب قوله.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قيادة الجيش اللبناني، أن "البحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، الخميس الماضي، مرتين، لما يزيد عن 30 دقيقة".وفي 26 من شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن "زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة جنوبي لبنان".وأوضح بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة"، مضيفًا أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".وفي اليوم نفسه، أطلق الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية، حيث أفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، في 20 أغسطس الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، حيث أوضحت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، ان "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.

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