https://sputnikarabic.ae/20230927/الدفاع-المدني-العراقي-يكشف-تفاصيل-الحريق-المأساوي-في-قاعة-الأعراس-بالحمدانية-1081437152.html
الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل الحريق المأساوي في قاعة الأعراس بالحمدانية
الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل الحريق المأساوي في قاعة الأعراس بالحمدانية
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T04:45+0000
2023-09-27T04:45+0000
2023-09-27T05:06+0000
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وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.وأشارت إلى أنها لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.وأوضح البيان أن هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.وفي وقت سابق، صباح اليوم ك، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع). من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحادث.وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230927/الدفاع-المدني-العراقي-يعلن-إخماد-حريق-الحمدانية-بالكامل-وإخراج-المدعوين-من-القاعة--1081436666.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل الحريق المأساوي في قاعة الأعراس بالحمدانية
04:45 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.
وأشارت إلى أنها لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.
وأوضح البيان أن هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.
وفي وقت سابق، صباح اليوم ك، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.
وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً
كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحادث.
وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.