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https://sputnikarabic.ae/20230927/الشاباك-يعلن-إحباط-محاولة-إيرانية-لاستهداف-بن-غفير-والأخير-يعلق-1081462802.html
"الشاباك" يعلن إحباط محاولة إيرانية لاستهداف بن غفير.. والأخير يعلق
"الشاباك" يعلن إحباط محاولة إيرانية لاستهداف بن غفير.. والأخير يعلق
أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إحباط شبكة إيرانية نشطت في الداخل الإسرائيلي حاولت تنفيذ أنشطة "إرهابية" وتقويض أمن البلاد. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T16:20+0000
2023-09-27T16:20+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "i24news"، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الشاباك اعتقل خلية إيرانية مكونة من 5 أشخاص حاولوا اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، على رأسهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.وأكد الشاباك، في بيان له، أن "الشبكة مكونة من 5 أشخاص بينهم مواطنان عربيان من سكان مدينة الناصرة وقرية المقيبلة الواقعة شمالي إسرائيل، في وقت نشطت تلك الشبكة في الداخل الإسرائيلي وفي الضفة الغربية، من خلال توجيهات أمنية إيرانية تقضي بتنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، على حد وصف البيان.وتبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع أفراد الشبكة، أن اثنين منهم عملا بتوجيهات وتعليمات مسؤول يعيش في الأردن عبر مسؤولين أمنيين إيرانيين، في وقت أكد البيان الإسرائيلي أنه طُلب منهما تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل وجمع معلومات عن شخصيات عامة مهمة، على رأسها الوزير بن غفير وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك.ومن بين المهام الأخرى التي تم تكليف الشبكة الإيرانية بها، إحراق سيارات لمواطنين إسرائيليين، وقاما بالفعل بهذه المهمة في الثاني والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، في حيفا.ومن جانبه، أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن شكره لعناصر الأمن الإسرائيلي، لنجاحه في إحباط مهمة اغتياله من قبل تلك الشبكة الإيرانية، مؤكدا أنه سيواصل العمل دون خوف، ومواصلة ما أسماه بـ"الحرب على الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20230522/إيران-عن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-ستبقى-القدس-العاصمة-الأبدية-والموحدة-لفلسطين-1077306487.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

"الشاباك" يعلن إحباط محاولة إيرانية لاستهداف بن غفير.. والأخير يعلق

16:20 GMT 27.09.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إحباط شبكة إيرانية نشطت في الداخل الإسرائيلي حاولت تنفيذ أنشطة "إرهابية" وتقويض أمن البلاد.
وذكر الموقع الإلكتروني "i24news"، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الشاباك اعتقل خلية إيرانية مكونة من 5 أشخاص حاولوا اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، على رأسهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وأكد الشاباك، في بيان له، أن "الشبكة مكونة من 5 أشخاص بينهم مواطنان عربيان من سكان مدينة الناصرة وقرية المقيبلة الواقعة شمالي إسرائيل، في وقت نشطت تلك الشبكة في الداخل الإسرائيلي وفي الضفة الغربية، من خلال توجيهات أمنية إيرانية تقضي بتنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، على حد وصف البيان.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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وتبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع أفراد الشبكة، أن اثنين منهم عملا بتوجيهات وتعليمات مسؤول يعيش في الأردن عبر مسؤولين أمنيين إيرانيين، في وقت أكد البيان الإسرائيلي أنه طُلب منهما تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل وجمع معلومات عن شخصيات عامة مهمة، على رأسها الوزير بن غفير وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك.
ومن بين المهام الأخرى التي تم تكليف الشبكة الإيرانية بها، إحراق سيارات لمواطنين إسرائيليين، وقاما بالفعل بهذه المهمة في الثاني والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، في حيفا.
ومن جانبه، أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن شكره لعناصر الأمن الإسرائيلي، لنجاحه في إحباط مهمة اغتياله من قبل تلك الشبكة الإيرانية، مؤكدا أنه سيواصل العمل دون خوف، ومواصلة ما أسماه بـ"الحرب على الإرهاب".
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