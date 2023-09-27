https://sputnikarabic.ae/20230927/الشيوخ-الأمريكي-يقترح-خفض-الأموال-المخصصة-لأوكرانيا-إلى-45-مليار-دولار-بدلا-من-24-مليار-1081436870.html
الشيوخ الأمريكي يقترح خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا إلى 4.5 مليار دولار بدلا من 24 مليار
الشيوخ الأمريكي يقترح خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا إلى 4.5 مليار دولار بدلا من 24 مليار
أقترح مجلس الشيوخ الأمريكي خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T01:15+0000
2023-09-27T01:15+0000
2023-09-27T01:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب مسودة تعديل الميزانية الذي نشرته صحيفة "بانشبول نيوز" الأمريكية: "اقترح مجلس الشيوخ الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنتاغون للسنة المالية 2024، أي من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، 1.65 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال وزارة الخارجية".وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230819/نائبة-في-الكونغرس-مساعدة-أوكرانيا-عار-رهيب-للولايات-المتحدة-1080214993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, مجلس الشيوخ الأمريكي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, مجلس الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي يقترح خفض الأموال المخصصة لأوكرانيا إلى 4.5 مليار دولار بدلا من 24 مليار
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أقترح مجلس الشيوخ الأمريكي خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب مسودة تعديل الميزانية الذي نشرته صحيفة "بانشبول نيوز" الأمريكية: "اقترح مجلس الشيوخ الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنتاغون للسنة المالية 2024، أي من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، 1.65 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال وزارة الخارجية".
وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.