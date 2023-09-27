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https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081471009.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T22:20+0000
2023-09-27T22:20+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 32 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ياسينوفاتايا ودونيتسك وأولغينكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل رجل في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة ثلاثة مدنيين في دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 14 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي

22:20 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 94 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 32 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 94 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ياسينوفاتايا ودونيتسك وأولغينكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل رجل في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة ثلاثة مدنيين في دونيتسك.
الوضع بالقرب من ماريوبول - قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تتفقد ما تركه الجيش الأوكراني من سلاح وذخيرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
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19:56 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 14 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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