https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-32-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081471009.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T22:20+0000
2023-09-27T22:20+0000
2023-09-27T22:20+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_a9fcb1cc5682ea0870f21aa265940b73.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 32 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ياسينوفاتايا ودونيتسك وأولغينكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل رجل في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة ثلاثة مدنيين في دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 14 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230927/صحيفة-أوكرانيا-قامت-بعرض-دموي-لتبرير-إنفاق-مليارات-الدولارات-من-ميزانيات-الغرب-1081469549.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_963d319336955412f052afc874a0b8ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 32 مرة خلال اليوم الماضي
تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 32 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 94 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 32 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 94 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 4 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ياسينوفاتايا ودونيتسك وأولغينكا.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن مقتل رجل في منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك، فضلاً عن إصابة ثلاثة مدنيين في دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 14 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.