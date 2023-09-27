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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدك-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1081443586.html
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بإجبار المسلحين الأوكرانيين، على الانسحاب من عدة مواقع، وذلك في اتجاه جنوب دونيتسك، خلال هجوم ناجح على هذه المواقع. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:30+0000
2023-09-27T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جندي من الوحدة المشاركة في الهجوم، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل اتخاذ مواقع محصنة، تم تنفيذ قصف مدفعي ضخم، أكمل الرجال المهمة بنجاح، وتم تنفيذ الهجوم دون خسائر".وبحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، تقوم القوات المسلحة الروسية، بقصف مدفعي مكثقف على مواقع القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، وتجبرها على الانسحاب.ووفقا للمشاهد، يقوم جنود القوات الروسية بتمشيط وتفحص معاقل القوات الأوكرانية بعد انسحابهم منها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

11:30 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.09.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بإجبار المسلحين الأوكرانيين، على الانسحاب من عدة مواقع، وذلك في اتجاه جنوب دونيتسك، خلال هجوم ناجح على هذه المواقع.
وقال جندي من الوحدة المشاركة في الهجوم، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل اتخاذ مواقع محصنة، تم تنفيذ قصف مدفعي ضخم، أكمل الرجال المهمة بنجاح، وتم تنفيذ الهجوم دون خسائر".
وبحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، تقوم القوات المسلحة الروسية، بقصف مدفعي مكثقف على مواقع القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، وتجبرها على الانسحاب.
ووفقا للمشاهد، يقوم جنود القوات الروسية بتمشيط وتفحص معاقل القوات الأوكرانية بعد انسحابهم منها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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