https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدك-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1081443586.html
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بإجبار المسلحين الأوكرانيين، على الانسحاب من عدة مواقع، وذلك في اتجاه جنوب دونيتسك، خلال هجوم ناجح على هذه المواقع. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:30+0000
2023-09-27T11:30+0000
2023-09-27T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جندي من الوحدة المشاركة في الهجوم، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل اتخاذ مواقع محصنة، تم تنفيذ قصف مدفعي ضخم، أكمل الرجال المهمة بنجاح، وتم تنفيذ الهجوم دون خسائر".وبحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، تقوم القوات المسلحة الروسية، بقصف مدفعي مكثقف على مواقع القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، وتجبرها على الانسحاب.ووفقا للمشاهد، يقوم جنود القوات الروسية بتمشيط وتفحص معاقل القوات الأوكرانية بعد انسحابهم منها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
11:30 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بإجبار المسلحين الأوكرانيين، على الانسحاب من عدة مواقع، وذلك في اتجاه جنوب دونيتسك، خلال هجوم ناجح على هذه المواقع.
وقال جندي من الوحدة المشاركة في الهجوم، لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل اتخاذ مواقع محصنة، تم تنفيذ قصف مدفعي ضخم، أكمل الرجال المهمة بنجاح، وتم تنفيذ الهجوم دون خسائر".
وبحسب المشاهد التي حصلت عليها "سبوتنيك"، تقوم القوات المسلحة الروسية، بقصف مدفعي مكثقف على مواقع القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، وتجبرها على الانسحاب.
ووفقا للمشاهد، يقوم جنود القوات الروسية بتمشيط وتفحص معاقل القوات الأوكرانية بعد انسحابهم منها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.