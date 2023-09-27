https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-وتسقط-8-صواريخ-هيمارس--عاجل-1081445161.html
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل
ألحق الجيش الروسي خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عدة وعتادا، إضافة لتحييد الدفاع الجوي تهديدات من الصواريخ والطائرات المسيرة. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:58+0000
2023-09-27T12:58+0000
2023-09-27T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على محور كوبيانسك إلى تدمير القوى البشرية والمعدات لوحدات من الألوية الميكانيكية الخامسة والعشرين المحمولة جواً والرابع عشر والثاني والتسعين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا، سينكوفكا وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 15 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين مدرعتين، إضافة لمدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعي "مستا بي". وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في يوم واحد.وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة للاتحاد الروسي أفراد العدو والمعدات العسكرية في 108 مناطق.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوما معاديا.وتم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدك-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1081443586.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل
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ألحق الجيش الروسي خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عدة وعتادا، إضافة لتحييد الدفاع الجوي تهديدات من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على محور كوبيانسك إلى تدمير القوى البشرية والمعدات لوحدات من الألوية الميكانيكية الخامسة والعشرين المحمولة جواً والرابع عشر والثاني والتسعين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا، سينكوفكا وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 15 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين مدرعتين، إضافة لمدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعي "مستا بي".
وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في يوم واحد.
وفي منطقة أولجوفكا في مقاطعة خيرسون تم تدمير مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة للاتحاد الروسي أفراد العدو والمعدات العسكرية في 108 مناطق.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 19 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 24 ساعة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوما معاديا.
وتم تدمير
مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.