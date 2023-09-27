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القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-الجيش-الأوكراني-وتسقط-8-صواريخ-هيمارس--عاجل-1081445161.html
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل
القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل
ألحق الجيش الروسي خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عدة وعتادا، إضافة لتحييد الدفاع الجوي تهديدات من الصواريخ والطائرات المسيرة. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:58+0000
2023-09-27T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على محور كوبيانسك إلى تدمير القوى البشرية والمعدات لوحدات من الألوية الميكانيكية الخامسة والعشرين المحمولة جواً والرابع عشر والثاني والتسعين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا، سينكوفكا وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 15 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين مدرعتين، إضافة لمدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعي "مستا بي". وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في يوم واحد.وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة للاتحاد الروسي أفراد العدو والمعدات العسكرية في 108 مناطق.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوما معاديا.وتم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230927/القوات-الروسية-تدك-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1081443586.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر تجمعات الجيش الأوكراني وتسقط 8 صواريخ "هيمارس"- عاجل

12:58 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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ألحق الجيش الروسي خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية عدة وعتادا، إضافة لتحييد الدفاع الجوي تهديدات من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: "أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" على محور كوبيانسك إلى تدمير القوى البشرية والمعدات لوحدات من الألوية الميكانيكية الخامسة والعشرين المحمولة جواً والرابع عشر والثاني والتسعين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا، سينكوفكا وبيريستوفو، في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "تم تدمير ما يصل إلى 15 من العسكريين الأوكرانيين ومركبتين مدرعتين، إضافة لمدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفعي "مستا بي".
وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث سيارات عسكرية بالإضافة إلى مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" في يوم واحد.
وفي منطقة أولجوفكا في مقاطعة خيرسون تم تدمير مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدك مواقع القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
11:30 GMT
وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة للاتحاد الروسي أفراد العدو والمعدات العسكرية في 108 مناطق.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 19 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 24 ساعة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوما معاديا.
وتم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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