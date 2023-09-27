https://sputnikarabic.ae/20230927/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-إمداد-الذخيرة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1081436996.html
المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T02:12+0000
2023-09-27T02:12+0000
2023-09-27T02:12+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/42/1018494223_0:264:2703:1784_1920x0_80_0_0_a5249a915c76a2c234a01a9d0d8b8800.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية مجموعة "الغرب" منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "2 أس1 غوفزديكا" ونقطة إمداد بالذخيرة في منطقتي بيشانوي ونوفوغوروفكا".وأشار زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة بلغ حوالي فصيلتين من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين، وطائرة بدون طيار، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لزيبينسكي، أحبطت مدفعية المجموعة محاولة تناوب للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة سينكوفكا على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/42/1018494223_0:11:2703:2038_1920x0_80_0_0_3021b77c9481d733b7b2c84cd21e6c16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
تابعنا عبر
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية مجموعة "الغرب" منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "2 أس1 غوفزديكا" ونقطة إمداد بالذخيرة في منطقتي بيشانوي ونوفوغوروفكا".
وأشار زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة بلغ حوالي فصيلتين من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين، وطائرة بدون طيار، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لزيبينسكي، أحبطت مدفعية المجموعة محاولة تناوب للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة سينكوفكا على محور كوبيانسك.