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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-إمداد-الذخيرة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1081436996.html
المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T02:12+0000
2023-09-27T02:12+0000
روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية مجموعة "الغرب" منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "2 أس1 غوفزديكا" ونقطة إمداد بالذخيرة في منطقتي بيشانوي ونوفوغوروفكا".وأشار زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة بلغ حوالي فصيلتين من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين، وطائرة بدون طيار، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لزيبينسكي، أحبطت مدفعية المجموعة محاولة تناوب للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة سينكوفكا على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230925/القوات-الخاصة-الروسية-توجه-ضربات-مدمرة-للمدفعية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1081387171.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

المدفعية الروسية تدمر نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

02:12 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت نقطة إمداد الذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": خلال سجال مدفعي، دمرت مدفعية مجموعة "الغرب" منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "2 أس1 غوفزديكا" ونقطة إمداد بالذخيرة في منطقتي بيشانوي ونوفوغوروفكا".
مدرعة أوكرانية مدمرة بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الخاصة الروسية توجه ضربات مدمرة للمدفعية الأوكرانية في زابوروجيه
25 سبتمبر, 13:52 GMT
وأشار زيبينسكي إلى أن إجمالي خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة بلغ حوالي فصيلتين من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين، وطائرة بدون طيار، ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لزيبينسكي، أحبطت مدفعية المجموعة محاولة تناوب للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة سينكوفكا على محور كوبيانسك.
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