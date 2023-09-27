https://sputnikarabic.ae/20230927/المغرب-يفوز-بتنظيم-كأس-أمم-أفريقيا-2025-وملف-مشترك-لبطولة-2027-1081444005.html
المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وملف مشترك لبطولة 2027
المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وملف مشترك لبطولة 2027
حظيت دولة المغرب، بشرف تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025". 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:58+0000
2023-09-27T11:58+0000
2023-09-27T11:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي "قررت منح المغرب استضافة البطولة الأفريقية لعام 2025 بعد انسحاب الجزائر من سباق الترشح لتنظيم كان".وصوت المجلس التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يصوت بالإجماع لمصلحة، الملف المشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2027.وأعلن رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.وسبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الأفريقية سنة 1988، في بطولة عرفت مشاركة ثمانية منتخبات، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني، بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024، مطلع السنة المقبلة، في الفترة الممتدة ما بين السبت 13 يناير/ كانون الثاني، و11 فبراير/ آب 2024، حيث ستستمر المنافسة لمدة 4 أسابيع، بين 24 دولة في أفريقيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, رياضة, منوعات, الأخبار
المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وملف مشترك لبطولة 2027
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حظيت دولة المغرب، بشرف تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025".
وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي "قررت منح المغرب استضافة البطولة الأفريقية لعام 2025 بعد انسحاب الجزائر من سباق الترشح لتنظيم كان".
وصوت المجلس التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يصوت بالإجماع لمصلحة، الملف المشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2027.
وأعلن رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.
وسبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الأفريقية سنة 1988، في بطولة عرفت مشاركة ثمانية منتخبات، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني، بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.
وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024
، مطلع السنة المقبلة، في الفترة الممتدة ما بين السبت 13 يناير/ كانون الثاني، و11 فبراير/ آب 2024، حيث ستستمر المنافسة لمدة 4 أسابيع، بين 24 دولة في أفريقيا.