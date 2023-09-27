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اليمن... مجلس الدفاع الوطني التابع لـ"أنصار الله" يعلن إقالة الحكومة
اليمن... مجلس الدفاع الوطني التابع لـ"أنصار الله" يعلن إقالة الحكومة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T18:30+0000
2023-09-27T18:32+0000
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جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده "مجلس الدفاع الوطني" التابع للجماعة، اليوم الأربعاء، عقب ساعات من خطاب لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن "مرحلة التغيير الجذرية".وأشاد المجلس بدور الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهته من "عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد"، مثمّنًا إسهامها في "الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.كان تقرير نشره موقع إماراتي، زعم في يوليو/تموز الماضي، أن عبد العزيز بن حبتور طلب من قائد جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إعفاءه من منصبه، على خلفية مصادرة صلاحياته، بما فيها صلاحيات شكلية كان يتمتع بها، فضلا عن تعرضه لإهانات متكررة من قبل قيادات في الجماعة، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في مكتبه.وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التي تديرها الجماعة، أن "ما تم نشره في ذلك الموقع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن حملات الكذب والتدليس التي دأبت عليها وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية التابعة لدولتي العدوان السعودية والإمارات وعملائهما ومرتزقتهما طيلة السنوات الماضية ولم تستثن أحد من القيادات الوطنية بصنعاء بمن فيهم الدكتور بن حبتور".ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء يقوم بواجباته ومهامه متكئا على الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون بما في ذلك علاقاته مع كافة المؤسسات الدستورية الأخرى وجميع قيادات الدولة التي تسودها روح المسؤولية الوطنية والتاريخية المتصلة بالظرف الاستثنائي الراهن والاحترام المتبادل".
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار

اليمن... مجلس الدفاع الوطني التابع لـ"أنصار الله" يعلن إقالة الحكومة

18:30 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 18:32 GMT 27.09.2023)
© AP Photo / Hani Mohammedجندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده "مجلس الدفاع الوطني" التابع للجماعة، اليوم الأربعاء، عقب ساعات من خطاب لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن "مرحلة التغيير الجذرية".
وأشاد المجلس بدور الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهته من "عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد"، مثمّنًا إسهامها في "الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
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وطالب المجلس الحكومة التي كُلِّفَ بن حبتور بتشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.
كان تقرير نشره موقع إماراتي، زعم في يوليو/تموز الماضي، أن عبد العزيز بن حبتور طلب من قائد جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إعفاءه من منصبه، على خلفية مصادرة صلاحياته، بما فيها صلاحيات شكلية كان يتمتع بها، فضلا عن تعرضه لإهانات متكررة من قبل قيادات في الجماعة، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في مكتبه.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التي تديرها الجماعة، أن "ما تم نشره في ذلك الموقع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ويندرج ضمن حملات الكذب والتدليس التي دأبت عليها وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية التابعة لدولتي العدوان السعودية والإمارات وعملائهما ومرتزقتهما طيلة السنوات الماضية ولم تستثن أحد من القيادات الوطنية بصنعاء بمن فيهم الدكتور بن حبتور".
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6 سبتمبر, 17:10 GMT
وأشار المصدر إلى أن "جميع القيادات في صنعاء يجمعها هدف وطني سامي كبير وهو مقاومة العدوان والحصار ومواجهة مؤامراته المستمرة وفي المقدمة تلك المستهدفة للجبهة الداخلية والساعية للنيل منها بعد أن فشلت في معركتها العسكرية والأمنية".
ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء يقوم بواجباته ومهامه متكئا على الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون بما في ذلك علاقاته مع كافة المؤسسات الدستورية الأخرى وجميع قيادات الدولة التي تسودها روح المسؤولية الوطنية والتاريخية المتصلة بالظرف الاستثنائي الراهن والاحترام المتبادل".
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