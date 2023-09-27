https://sputnikarabic.ae/20230927/برلماني-سوري-لا-نعول-على-النداءات-والمجتمع-الدولي-لن-يفعل-شيئا-لإخراج-أمريكا-من-أراضينا-1081456055.html
برلماني سوري: لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا لإخراج أمريكا من أراضينا
برلماني سوري: لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا لإخراج أمريكا من أراضينا
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T14:41+0000
2023-09-27T14:41+0000
2023-09-27T14:41+0000
راديو
بلا قيود
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برلماني سوري: نحن لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يسمع ولن يفعل شيئا في إخراج أمريكا من أراضينا
برلماني سوري: نحن لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يسمع ولن يفعل شيئا في إخراج أمريكا من أراضينا
سوريا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن الموارد الطبيعية المسروقة. عن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، يقول عضو مجلس الشّعب السوري، الأستاذ خالد العبّود لبرنامج "بلا قيود":رئيس مجلس العموم الكندي يستقيل من منصبه على خلفية تكريم نازي أوكراني. يقول الخبير في الشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى السعودية في أول زيارة من نوعها. يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:المشير خليفة حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا. ويقول مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمزي الرميح، لبرنامجنا:السلطات السويدية تؤكد ترحيل عشرات اللاجئين العراقيين قسرا إلى بغداد. عن سبب اتخاذ السويد هذه الخطوة في الوقت الحالي، يقول الباحث العراقي في السياسات الاستراتيجية، الأستاذ كاظم ياور لـ"بلا قيود":كما أشار الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور محمود الجرف، إلى مخاوف السلطات السويدية من تزايد الإسلاموفوبيا في البلاد، وقال لبرنامجنا:"تعويضات أبو غريب" تحيي ذكرى "جرائم بشعة" ارتكبها الأمريكيون في العراق. بهذا الصدد قال رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
برلماني سوري: لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا لإخراج أمريكا من أراضينا
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
سوريا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن الموارد الطبيعية المسروقة. عن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، يقول عضو مجلس الشّعب السوري، الأستاذ خالد العبّود لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ أمريكا تشنّ حربا واسعة على المنطقة برمتها وليس على سوريا فقط، وتقوم بسرقة النفط العربي على مستوى أكثر من إقليم والتحكم به، وهي مشتبكة مع بلادنا ولكنها لم تستخدم كامل جسدها العسكري، فدفعت بأدوات لها باتجاه الدولة السورية من أجل إسقاطها وتفكيكها وإضعافها لأهداف معروفة، واليوم واشنطن تحتل أرضا سورية من الأغنى بالنفط، والشعوب ذاتها هي من تحرر بلدانها من العداون الأمريكي والاحتلال".
رئيس مجلس العموم الكندي يستقيل من منصبه على خلفية تكريم نازي أوكراني. يقول الخبير في الشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"هذا يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لدى دول الغرب، فهي من ناحية تدعي أنها تكافح من أجل حقوق الإنسان، وتكريم ومساعدة المظلومين، في حين نراها تمجد ما قام به هذا النازي الأوكراني من جرائم بحق البشرية، متناسية شعاراتها البراقة في هذا المجال".
وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى السعودية في أول زيارة من نوعها. يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:
"العلاقات السرية بين المملكة وإسرائيل ليست جديدة، لكنها الآن بدأت تظهر على العلن، وزيارة وزير السياحة الإسرائيلي تصب في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين".
المشير خليفة حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا. ويقول مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمزي الرميح، لبرنامجنا:
"زيارة المشير خليفة حفتر إلى روسيا جاءت بناء على دعوة روسية، وبعد زيارة نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي، وهي تمثل رسالة دعم مباشرة للقوات المسلحة الليبية، دعما فنيا ولوجستيا، وتؤكد التعاون الوثيق بين الجيشين الليبي والروسي".
السلطات السويدية تؤكد ترحيل عشرات اللاجئين العراقيين قسرا إلى بغداد. عن سبب اتخاذ السويد هذه الخطوة في الوقت الحالي، يقول الباحث العراقي في السياسات الاستراتيجية، الأستاذ كاظم ياور لـ"بلا قيود":
"أعتقد أنّ السلطات السويدية جعلت هؤلاء في خانة مرتكبي بعض المخالفات القانونية أو الجنائية التي تخول لهم ترحيلهم ويجبر بذلك العراق على استقبالهم لقضاء محكوميتهم في سجونه، وربما هذا هو المخرج الوحيد أمام السويد في هذا الملف".
كما أشار الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور محمود الجرف، إلى مخاوف السلطات السويدية من تزايد الإسلاموفوبيا في البلاد، وقال لبرنامجنا:
"إنّ السلطات السويدية لديها بعض التخوفات منها انتشار الجريمة أو الإرهاب بسبب ما تقوم به بعض الجماعات من تدنيس للمقدّسات، وأظن أنهم سيقومون في المستقبل بالمزيد من عمليات الترحيل، ومن المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين البلدين وحصلت الحكومة العراقية على ضمانات أو بعض المزايا من الجانب السويدي".
"تعويضات أبو غريب" تحيي ذكرى "جرائم بشعة" ارتكبها الأمريكيون في العراق. بهذا الصدد قال رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان لـ "سبوتنيك":
"إنّ الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتعويضات ضحايا التعذيب الأمريكي في سجن أبو غريب العراقي، لن تخفي ما تم ارتكابه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها واشنطن وأعوانها في العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...