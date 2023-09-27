https://sputnikarabic.ae/20230927/برلماني-سوري-لا-نعول-على-النداءات-والمجتمع-الدولي-لن-يفعل-شيئا-لإخراج-أمريكا-من-أراضينا-1081456055.html

برلماني سوري: لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا لإخراج أمريكا من أراضينا

برلماني سوري: لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يفعل شيئا لإخراج أمريكا من أراضينا

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T14:41+0000

2023-09-27T14:41+0000

2023-09-27T14:41+0000

راديو

بلا قيود

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برلماني سوري: نحن لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يسمع ولن يفعل شيئا في إخراج أمريكا من أراضينا برلماني سوري: نحن لا نعول على النداءات والمجتمع الدولي لن يسمع ولن يفعل شيئا في إخراج أمريكا من أراضينا

سوريا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن الموارد الطبيعية المسروقة. عن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، يقول عضو مجلس الشّعب السوري، الأستاذ خالد العبّود لبرنامج "بلا قيود":رئيس مجلس العموم الكندي يستقيل من منصبه على خلفية تكريم نازي أوكراني. يقول الخبير في الشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى السعودية في أول زيارة من نوعها. يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:المشير خليفة حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا. ويقول مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمزي الرميح، لبرنامجنا:السلطات السويدية تؤكد ترحيل عشرات اللاجئين العراقيين قسرا إلى بغداد. عن سبب اتخاذ السويد هذه الخطوة في الوقت الحالي، يقول الباحث العراقي في السياسات الاستراتيجية، الأستاذ كاظم ياور لـ"بلا قيود":كما أشار الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية والمتخصص في القانون الدولي، الدكتور محمود الجرف، إلى مخاوف السلطات السويدية من تزايد الإسلاموفوبيا في البلاد، وقال لبرنامجنا:"تعويضات أبو غريب" تحيي ذكرى "جرائم بشعة" ارتكبها الأمريكيون في العراق. بهذا الصدد قال رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

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