https://sputnikarabic.ae/20230927/بعد-تكريم-أحد-رموزها-البرلمان-الكندي-يعتزم-إدانة-النازية-1081440632.html
بعد تكريم أحد رموزها... البرلمان الكندي يعتزم إدانة النازية
بعد تكريم أحد رموزها... البرلمان الكندي يعتزم إدانة النازية
ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن البرلمان الكندي يعتزم إدانة النازية "بمختلف أشكالها" بعد فضيحة تكريمه لأحد المقاتلين السابقين بصفوف القوات النازية في... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T08:59+0000
2023-09-27T08:59+0000
2023-09-27T08:59+0000
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وذكرت قناة "سي تي في نيوز" أن أعضاء البرلمان الكندي أيدوا اقتراح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية بإدانة النازية بجميع أشكالها بعد الفضيحة بتكريم جندي من قوات "إس إس" النازية الأوكراني ياروسلاف هونكا. تقول مادة القناة: "وافق نواب جميع الأحزاب على اقتراح إيف فرانسوا بلانشيت بإدانة النازية بجميع أشكالها والتعبير عن التضامن الكامل مع جميع الضحايا".وقدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، يوم الأحد الماضي، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال روتا في بيان: علمت لاحقا بمعلومات إضافية جعلتني أندم على قراري... أود أولًا أن أقدم خالص اعتذاري للجاليات اليهودية في كندا وجميع أنحاء العالم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفي.وأشار روتا إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.
https://sputnikarabic.ae/20230925/بعد-تكريم-نازي-في-كندا-صحفي-أمريكي-يدعو-لدعم-مهمة-بوتين-لتطهير-أوكرانيا-من-النازية-1081399221.html
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أخبار كندا, العالم
بعد تكريم أحد رموزها... البرلمان الكندي يعتزم إدانة النازية
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ذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن البرلمان الكندي يعتزم إدانة النازية "بمختلف أشكالها" بعد فضيحة تكريمه لأحد المقاتلين السابقين بصفوف القوات النازية في أوكرانيا.
وذكرت قناة "سي تي في نيوز" أن أعضاء البرلمان الكندي أيدوا اقتراح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية بإدانة النازية بجميع أشكالها بعد الفضيحة بتكريم جندي من قوات "إس إس" النازية الأوكراني ياروسلاف هونكا.
تقول مادة القناة: "وافق نواب جميع الأحزاب على اقتراح إيف فرانسوا بلانشيت بإدانة النازية بجميع أشكالها والتعبير عن التضامن الكامل مع جميع الضحايا".
كما اتفق النواب على إدانة دعوة ياروسلاف هونكا إلى البرلمان و"سحب" الأوسمة الممنوحة له.
وقدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، يوم الأحد الماضي، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.
وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال روتا في بيان
: علمت لاحقا بمعلومات إضافية جعلتني أندم على قراري... أود أولًا أن أقدم خالص اعتذاري للجاليات اليهودية في كندا وجميع أنحاء العالم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفي.
وأشار روتا إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.