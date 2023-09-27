https://sputnikarabic.ae/20230927/بوتين-يعزي-العراق-بضحايا-حريق-الحمدانية-1081441758.html
بوتين يعزي العراق بضحايا حريق الحمدانية
بوتين يعزي العراق بضحايا حريق الحمدانية
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للسلطات العراقية، بضحايا الحريق الذي نشب في حفل زفاف في مدينة الحمدانية. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T10:06+0000
2023-09-27T10:06+0000
2023-09-27T10:06+0000
العراق
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روسيا
فلاديمير بوتين
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ونشر موقع الكرملين على الإنترنت نص التعزية، الذي جاء فيه: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الصادقة بفاجعة الحريق، الذي وقع في مدينة الحمدانية، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، ومن المحزن بشكل خاص أن هذه المأساة وقعت وسط حفل زفاف".بالإضافة إلى ذلك، تمنى الرئيس بوتين الشفاء العاجل لجميع المصابين، حسبما ذكر بيان الكرملين.وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح "الإيكوبوند" سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44، لسنة 2013".وأوضح البيان أن "هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران".
https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-يعلن-الحداد-لمدة-أسبوع-إثر-حريق-قاعة-الأعراس-في-الحمدانية-1081438519.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين
العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يعزي العراق بضحايا حريق الحمدانية
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للسلطات العراقية، بضحايا الحريق الذي نشب في حفل زفاف في مدينة الحمدانية.
ونشر موقع الكرملين على الإنترنت نص التعزية، الذي جاء فيه: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الصادقة بفاجعة الحريق، الذي وقع في مدينة الحمدانية، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، ومن المحزن بشكل خاص أن هذه المأساة وقعت وسط حفل زفاف".
كما تعاطف الرئيس الروسي مع أسر الضحايا وأصدقائهم وطلب من نظيره العراقي نقل كلمات الدعم لهم.
بالإضافة إلى ذلك، تمنى الرئيس بوتين الشفاء العاجل لجميع المصابين، حسبما ذكر بيان الكرملين.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح "الإيكوبوند" سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44، لسنة 2013".
وأشارت المديرية إلى أن القاعة لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.
وأوضح البيان أن "هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران".