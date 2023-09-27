https://sputnikarabic.ae/20230927/ترودو-يعتذر-باسم-البرلمان-الكندي-عن-تكريم-نازي-أوكراني-ويصف-الحدث-بأنه-خطأ-فادح-وشائن-1081470735.html
ترودو يعتذر باسم البرلمان الكندي عن تكريم نازي أوكراني ويصف الحدث بأنه "خطأ فادح وشائن"
ترودو يعتذر باسم البرلمان الكندي عن تكريم نازي أوكراني ويصف الحدث بأنه "خطأ فادح وشائن"
قدم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اعتذارًا باسم مجلس العموم الكندي عن تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الجمعة الماضية، واصفًا التكريم بأنه "خطأ... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T21:28+0000
2023-09-27T21:28+0000
2023-09-27T21:28+0000
ترودو
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو، في خطاب أمام مجلس العموم، "باسمنا جميعًا في مجلس العموم أود التقدم باعتذار صريح عما حدث الجمعة، وللرئيس (فلاديمير) زيلينسكي والوفد الأوكراني على الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه".وتابع ترودو، "ما حدث كان شائنًا بشدة، ليس فقط لأعضاء البرلمان وإنما لكندا. إننا نساند أوكرانيا بقوة وسنواصل إمدادها بالمساعدات العسكرية والإنسانية والمالية والدبلوماسية".وقبل بدء خطابه بدقائق، قال ترودو في كلمة من أمام مقر البرلمان الكندي، "خلال دقائق قليلة سأخاطب مجلس العموم أمام جميع الكنديين وأمام الشعب اليهودي هنا وحول العالم وأمام الأوكرانيين، لكي يقدم البرلمان اعتذارًا صريحًا لا لبس فيه عما حدث الجمعة الماضية".هذا، ودُعي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاماً، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي، في الثاني والعشرين من سبتمبر، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا" ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" تشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20230927/الكرملين-السلطات-الكندية-ملزمة-بتقديم-رجل-قوات-الأمن-الخاصة-النازية-إلى-العدالة-1081443053.html
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ترودو, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, العالم
ترودو, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, العالم
ترودو يعتذر باسم البرلمان الكندي عن تكريم نازي أوكراني ويصف الحدث بأنه "خطأ فادح وشائن"
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قدم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اعتذارًا باسم مجلس العموم الكندي عن تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الجمعة الماضية، واصفًا التكريم بأنه "خطأ فادح".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو، في خطاب أمام مجلس العموم، "باسمنا جميعًا في مجلس العموم أود التقدم باعتذار صريح عما حدث الجمعة، وللرئيس (فلاديمير) زيلينسكي والوفد الأوكراني على الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه".
وأضاف "بالنسبة لنا جميعًا، نحن الحاضرين، فإن تكريمنا هذا الشخص دون دراية كافية كان خطاً فادحًا، وانتهاكًا لذكرى أولئك الذين عانوا بشدة على يد النظام النازي".
وتابع ترودو، "ما حدث كان شائنًا بشدة، ليس فقط لأعضاء البرلمان وإنما لكندا. إننا نساند أوكرانيا بقوة وسنواصل إمدادها بالمساعدات العسكرية والإنسانية والمالية والدبلوماسية".
وقبل بدء خطابه بدقائق، قال ترودو في كلمة من أمام مقر البرلمان الكندي، "خلال دقائق قليلة سأخاطب مجلس العموم أمام جميع الكنديين وأمام الشعب اليهودي هنا وحول العالم وأمام الأوكرانيين، لكي يقدم البرلمان اعتذارًا صريحًا لا لبس فيه عما حدث الجمعة الماضية".
هذا، ودُعي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاماً، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي، في الثاني والعشرين من سبتمبر، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا" ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" تشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.