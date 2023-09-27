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https://sputnikarabic.ae/20230927/تغيرات-العلاقات-الدبلوماسية-في-الشرق-الأوسط-خلال-السنوات-الخمس-الماضية-1081439585.html
كيف تغيرت العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية؟
كيف تغيرت العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية؟
كيف تغيرت العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية؟
2023-09-27T08:16+0000
2023-09-27T08:16+0000
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وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا تخطيطيًا يوضح العلاقات الدبلوماسية القائمة أو المنقطعة بين دول المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأي من الدول التي لا زالت تجري المفاوضات لإعادة العلاقات بينها.
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العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط
العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط

كيف تغيرت العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية؟

08:16 GMT 27.09.2023
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منطقة الشرق الأوسط، منطقة غنية بالثقافات والتراث والصراعات أيضًا. وفي الآونة الأخيرة، تغيرت العلاقات بين دول المنطقة بشكل ملحوظ.
وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا تخطيطيًا يوضح العلاقات الدبلوماسية القائمة أو المنقطعة بين دول المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأي من الدول التي لا زالت تجري المفاوضات لإعادة العلاقات بينها.
تغيرات العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية - سبوتنيك عربي
تغيرات العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية - سبوتنيك عربي
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