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https://sputnikarabic.ae/20230927/حريق-نينوى-الرئيس-العراقي-يدعو-لفتح-تحقيق-والبعثة-الأممية-تصفه-بالمأساة-الهائلة-1081438871.html
"حريق نينوى"... الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق والبعثة الأممية تصفه "بالمأساة الهائلة"
"حريق نينوى"... الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق والبعثة الأممية تصفه "بالمأساة الهائلة"
وصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة". 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T07:28+0000
2023-09-27T07:28+0000
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وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن" ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكداً "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".من جهتها، أعربت البعثة الأممية في العراق، عن شعورها بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية، واصفة الحريق "بالمأساة الهائلة".من جهته، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق ، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
https://sputnikarabic.ae/20230926/مصرع-وإصابة-العشرات-جراء-حريق-في-حفل-زفاف-بمحافظة-نينوى-العراقية-1081436133.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حريق نينوى"... الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق والبعثة الأممية تصفه "بالمأساة الهائلة"

07:28 GMT 27.09.2023
© AFP 2023 / SABAH ARARحريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق
حريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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وصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة".
وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن" ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكداً "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".
من جهتها، أعربت البعثة الأممية في العراق، عن شعورها بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية، واصفة الحريق "بالمأساة الهائلة".
من جهته، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".
وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق ، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
100 قتيل وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧نينوى العراقية
أمس, 22:30 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
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