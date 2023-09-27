"حريق نينوى"... الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق والبعثة الأممية تصفه "بالمأساة الهائلة"
© AFP 2023 / SABAH ARARحريق في أكبر مستودع اقتراع في العراق
© AFP 2023 / SABAH ARAR
وصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة".
وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن" ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكداً "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".
فاجعة مؤلمة ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية اثر الحريق الذي طال تجمع لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً. نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.— Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) September 27, 2023
عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
من جهتها، أعربت البعثة الأممية في العراق، عن شعورها بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية، واصفة الحريق "بالمأساة الهائلة".
نشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية في نينوى. مأساة هائلة. خالص تعازينا للعائلات التي فقدت أحباءها. ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.#العراق pic.twitter.com/0A1h9AHqKS— UNAMI (@UNIraq) September 27, 2023
من جهته، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".
وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق ، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).