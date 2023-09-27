https://sputnikarabic.ae/20230927/خبير-في-الشؤون-الكردية-لـسبوتنيك-قرار-المحكمة-الاتحادية-بحل-المجالس-المحلية-في-الإقليم-غير-مؤثر-1081463183.html

خبير في الشؤون الكردية لـ"سبوتنيك": قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس المحلية في الإقليم "غير مؤثر"

خبير في الشؤون الكردية لـ"سبوتنيك": قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس المحلية في الإقليم "غير مؤثر"

أكد كفاح محمود، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية في بغداد المتعلق بحل المجالس المحلية في الإقليم لن يكون... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T16:44+0000

2023-09-27T16:44+0000

2023-09-27T16:44+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية لن تؤثر فعليا في واقع الأمر، لأن المجالس المحلية تجاوزت في الأصل مددها القانونية، وهي تتهيأ لإنجاز الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية للإقليم في فبراير/شباط المقبل، لانتخاب برلمان كردستاني جديد يقرر موعد وكيفية إجراء انتخابات تلك المجالس.وقال محمود إن أولى شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني لدخول تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة السوداني، كان إلغاء المحكمة الاتحادية وإنشاء محكمة دستورية عليا، لأن الأولى كانت محكمة عادية واقعة تحت ضغط سياسي واضح جعلها محل تحفظ وشكوك من الإقليم.وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن المحكمة الاتحادية في بغداد تاريخها معروف، خاصة وأنها تأسست من قبل الإدارة المدنية الأمريكية وبتوجيه من بول بريمر، ولذلك يرى الإقليم أنها لا تمثل محكمة دستورية عليا للبلاد، لأنها غضت النظر عن كثير من الخروقات الدستورية، ووقفت مع أحد أطراف النزاع ضد الآخر، ولذلك ليس لقراراتها أي قبول وإن كانت ملزمة.ولفت الخبير الكردي إلى أن الأوضاع الداخلية في الإقليم تدار الآن بحكومة ائتلافية من الأحزاب الرئيسية الثلاثة الديمقراطي والاتحاد والتغيير، حتى انتخاب البرلمان الجديد في فبراير المقبل.وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد قد قررت "الحكم بعدم دستورية تعديل قانون محافظات إقليم كردستان العراق، وذلك جاء لمخالفتها لأحكام من دستور جمهورية العراق".وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو/ أيار الماضي، قرارا مماثلا بعدم شرعية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، والذي سيجري الانتخابات التشريعية في 25 فبراير المقبل.وجرت الانتخابات الأولى لمجالس المحافظات في عموم العراق والتي ضمت الإقليم، في يناير/كانون الثاني من العام 2005، ومدة تلك الدورة كانت حتى 2009، اِلا أن انتخابات الدورة الثانية في الإقليم تأجلت حتى أبريل/نيسان 2014.والموعد الذي كان مفترضا لنهاية تلك الدورة الثانية قانونيا لمجالس المحافظات في 2018، ولكن بموجب التعديل في كل من قانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في كردستان آنذاك، تم تمديد عمر هذه الدورة لحين إجراء انتخابات جديدة.

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