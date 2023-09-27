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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/راجمة-تورنادو-الروسية-توجه-رشقات-صاورخية-نحو-مواقع-العدو-فيديو-1081441638.html
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
نفذت الراجمات الروسية بمختلف أحجامها وأصنافها العديد من المهام المتمثلة بالتمهيد الناري لفرق الاقتحام والاستهداف المباشر لمواقع العدو. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T09:46+0000
2023-09-27T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويستخدم الجيش الروسي الراجمات محلية الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة ضد قوات نظام كييف، مثل راجمات "غراد" و"سولنتسيبيك" و"أولخا" وتورنادو".وتعتبر راجمة "تورنادو" من أكثر هذه الأسلحة الثقيلة فعالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء لقطات لوحدة روسية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية وهي توجه ضربة نارية من منظومة "تورنادو-غ" الصاروخية على نقاط مراقبة العدو على محور كوبيانسك.شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو

09:46 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالمركبات القتالية "تورنادو-غ" في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) في كوبينكا
المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
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نفذت الراجمات الروسية بمختلف أحجامها وأصنافها العديد من المهام المتمثلة بالتمهيد الناري لفرق الاقتحام والاستهداف المباشر لمواقع العدو.
ويستخدم الجيش الروسي الراجمات محلية الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة ضد قوات نظام كييف، مثل راجمات "غراد" و"سولنتسيبيك" و"أولخا" وتورنادو".
وتعتبر راجمة "تورنادو" من أكثر هذه الأسلحة الثقيلة فعالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء لقطات لوحدة روسية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية وهي توجه ضربة نارية من منظومة "تورنادو-غ" الصاروخية على نقاط مراقبة العدو على محور كوبيانسك.
شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
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