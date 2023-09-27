https://sputnikarabic.ae/20230927/راجمة-تورنادو-الروسية-توجه-رشقات-صاورخية-نحو-مواقع-العدو-فيديو-1081441638.html
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
نفذت الراجمات الروسية بمختلف أحجامها وأصنافها العديد من المهام المتمثلة بالتمهيد الناري لفرق الاقتحام والاستهداف المباشر لمواقع العدو. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T09:46+0000
2023-09-27T09:46+0000
2023-09-27T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويستخدم الجيش الروسي الراجمات محلية الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة ضد قوات نظام كييف، مثل راجمات "غراد" و"سولنتسيبيك" و"أولخا" وتورنادو".وتعتبر راجمة "تورنادو" من أكثر هذه الأسلحة الثقيلة فعالية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء لقطات لوحدة روسية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية وهي توجه ضربة نارية من منظومة "تورنادو-غ" الصاروخية على نقاط مراقبة العدو على محور كوبيانسك.شاهد أيضا... لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
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نفذت الراجمات الروسية بمختلف أحجامها وأصنافها العديد من المهام المتمثلة بالتمهيد الناري لفرق الاقتحام والاستهداف المباشر لمواقع العدو.
ويستخدم الجيش الروسي الراجمات محلية الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة ضد قوات نظام كييف، مثل راجمات "غراد" و"سولنتسيبيك" و"أولخا" وتورنادو".
وتعتبر راجمة "تورنادو" من أكثر هذه الأسلحة الثقيلة فعالية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء لقطات لوحدة روسية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية وهي توجه ضربة نارية من منظومة "تورنادو-غ" الصاروخية على نقاط مراقبة العدو على محور كوبيانسك.