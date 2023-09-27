https://sputnikarabic.ae/20230927/روسيا-تتفق-مع-الجزائرعلى-تصدير-لحوم-الدواجن-1081438374.html
روسيا تتفق مع الجزائرعلى تصدير لحوم الدواجن
روسيا تتفق مع الجزائرعلى تصدير لحوم الدواجن
اتفقت روسيا والجزائر على توريد لحوم الدواجن للبلد الأفريقي شرط مطابقتها للمواصفات، في إطار التبادل التجاري بين البلدين. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T06:55+0000
2023-09-27T06:55+0000
2023-09-27T06:55+0000
روسيا
الجزائر
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102892/49/1028924924_0:109:2824:1698_1920x0_80_0_0_5253abf2ef863848676ff81a4669f5e4.jpg
نشر موقع هيئة "روسيلخوزنادزور" الروسية ( وكالة الطب البيطري والصحة النباتية) بيانا جاء فيه أنه تم التوصل لاتفاق بشأن شهادة بيطرية للحوم الدواجن الروسية المصدرة للجزائر بين الهيئة الفيدرالية الروسية ووزارة الفلاحة والتنمية الجزائرية.وجاء في البيان " أن روسيلخوزنادزور ووزارة الفلاحة والتنمية الزراعية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم والمواد الأولية للحوم المصدرة من روسيا إلى الجزائر، والتي يتم الحصول عليها أثناء ذبح وتجهيز الدواجن".يذكر أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، كان قد صرح في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 9 مليارات دولار بزيادة 3 أضعاف مقارنة بـ2021.
https://sputnikarabic.ae/20200120/الإمارات-ترفع-القيود-المفروضة-على-استيراد-لحوم-الدواجن-من-روسيا-1044123444.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102892/49/1028924924_208:0:2616:1806_1920x0_80_0_0_256ea386a6e4105ab3d08aef77601e92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجزائر, اقتصاد
روسيا تتفق مع الجزائرعلى تصدير لحوم الدواجن
تابعنا عبر
اتفقت روسيا والجزائر على توريد لحوم الدواجن للبلد الأفريقي شرط مطابقتها للمواصفات، في إطار التبادل التجاري بين البلدين.
نشر موقع هيئة "روسيلخوزنادزور" الروسية ( وكالة الطب البيطري والصحة النباتية) بيانا جاء فيه أنه تم التوصل لاتفاق بشأن شهادة بيطرية للحوم الدواجن الروسية المصدرة للجزائر بين الهيئة الفيدرالية الروسية ووزارة الفلاحة والتنمية الجزائرية.
وجاء في البيان
" أن روسيلخوزنادزور ووزارة الفلاحة والتنمية الزراعية الجزائرية اتفقتا على شهادة بيطرية للحوم والمواد الأولية للحوم المصدرة من روسيا إلى الجزائر، والتي يتم الحصول عليها أثناء ذبح وتجهيز الدواجن".
على أن تكون النسخة الإلكترونية من الشهادة متاحة قريبا على الموقع الرسمي للهيئة، وأشارت الهيئة أنه على الشركات المنتجة والمخزنة لهذه المنتجات والراغبة بتصديرها إلى الجزائر، الخضوع لفحص مطابقة المواصفات الجزائرية "Cerbère" وإدراجها في سجل المصدرين التابع للهيئة.
يذكر أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، كان قد صرح في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 9 مليارات دولار بزيادة 3 أضعاف مقارنة بـ2021.