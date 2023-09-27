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https://sputnikarabic.ae/20230927/روسيا-تفرض-حظرا-على-مسؤولين-بريطانيين-رفيعي-المستوى-1081438728.html
روسيا تفرض حظرا على مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى
روسيا تفرض حظرا على مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى
كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء عن توسيع موسكو قائمة عقوباتها ضد بريطانيا لتشمل 23 شخصية جديدة. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T07:19+0000
2023-09-27T07:19+0000
روسيا
بريطانيا
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي إن "محاولات لندن لزيادة ضغط العقوبات على موسكو ستتلقى حتما ردا حاسما".وأضاف البيان: "فيما يتعلق بتنفيذ لندن لمسار مناهض لروسيا، والذي يتم في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل فعال وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف، تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة الحظر من دخول روسيا".ويشار إلى أن قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين الآن من دخول روسيا تشمل على وجه الخصوص، “رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، أنتوني راداكين، الذي يشرف على تدريب عناصر القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي البريطانية".كما تضم رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية مادلين أليساندري، التي شاركت في صياغة استراتيجية لندن في الاتجاه الأوكراني، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الدفاع البريطانية باي سيستيمز، كريسيدا هوغ.وختمت الخارجية الروسية: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن محاولات الجانب البريطاني لزيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى حتماً ردا حاسماً من جانبنا، وسيستمر العمل على توسيع "قائمة الإيقاف" الروسية رداً على تصرفات لندن العدائية".
https://sputnikarabic.ae/20230927/موسكو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواجه-أخطر-تهديد-وجودي-وروسيا-تحاول-إنقاذها-1081437320.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

روسيا تفرض حظرا على مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى

07:19 GMT 27.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء عن توسيع موسكو قائمة عقوباتها ضد بريطانيا لتشمل 23 شخصية جديدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي إن "محاولات لندن لزيادة ضغط العقوبات على موسكو ستتلقى حتما ردا حاسما".
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بتنفيذ لندن لمسار مناهض لروسيا، والذي يتم في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل فعال وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف، تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمة الحظر من دخول روسيا".

وتضم القائمة ممثلين عن المؤسسة العسكرية السياسية والهيئات الصحفية والمجتمع العلمي في بريطانيا العظمى (23 شخصًا في المجموع).

ويشار إلى أن قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين الآن من دخول روسيا تشمل على وجه الخصوص، “رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية، أنتوني راداكين، الذي يشرف على تدريب عناصر القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي البريطانية".
مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
04:53 GMT
كما تضم رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية مادلين أليساندري، التي شاركت في صياغة استراتيجية لندن في الاتجاه الأوكراني، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الدفاع البريطانية باي سيستيمز، كريسيدا هوغ.

وتفرض موسكو أيضًا قيودًا شخصية على موظفي مراكز العلوم السياسية البريطانية "المشاركين في جمع وتحليل المعلومات لمحاربة روسيا"، مثل المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية، ومؤسسة هنري جاكسون ومعهد سيفيتاس التحليلي.

وختمت الخارجية الروسية: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن محاولات الجانب البريطاني لزيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى حتماً ردا حاسماً من جانبنا، وسيستمر العمل على توسيع "قائمة الإيقاف" الروسية رداً على تصرفات لندن العدائية".
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