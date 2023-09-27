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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/سلطات-زابوروجيه-القوات-الروسية-تتقدم-في-خاركوف-وكييف-تتكبد-خسائر-فادحة--1081445321.html
سلطات زابوروجيه: القوات الروسية تتقدم في خاركوف وكييف تتكبد خسائر فادحة
سلطات زابوروجيه: القوات الروسية تتقدم في خاركوف وكييف تتكبد خسائر فادحة
أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تقدمت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وعززت مواقعها في... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T13:05+0000
2023-09-27T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غانتشيف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد تقدم جنودنا بشكل جيد للغاية وحصلوا على موطئ قدم في المعاقل التي كانت فيها القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا:ووفقا لغانتشيف، اتخذ الجيش الروسي مواقع "ملائمة استراتيجيا لمزيد من التقدم".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وخلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أمس الثلاثاء، قال شويغو: "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله، وقضت القوات الروسية، خلال الشهر الحالي، على أكثر من 17 ألف فرد من القوات الأوكرانية؛ وشملت الخسائر الأوكرانية في الأسلحة والمعدات، دبابتين من طراز "ليوبارد"، وواحدة من طراز "تشالنجر"، و7 عربات مشاة قتالية من طراز "برادلي".
https://sputnikarabic.ae/20230927/راجمة-تورنادو-الروسية-توجه-رشقات-صاورخية-نحو-مواقع-العدو-فيديو-1081441638.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات زابوروجيه: القوات الروسية تتقدم في خاركوف وكييف تتكبد خسائر فادحة

13:05 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تقدمت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وعززت مواقعها في المعاقل الأوكرانية السابقة في المقاطعة.
وقال غانتشيف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "لقد تقدم جنودنا بشكل جيد للغاية وحصلوا على موطئ قدم في المعاقل التي كانت فيها القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا:

"العدو يجلب المزيد من الاحتياطيات الجديدة ويبدي مقاومة شرسة. لقد تكبدوا بالفعل خسائر كبيرة للغاية".

ووفقا لغانتشيف، اتخذ الجيش الروسي مواقع "ملائمة استراتيجيا لمزيد من التقدم".
المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "تورنادو" الروسية توجه رشقات صاورخية نحو مواقع العدو... فيديو
09:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت، منذ بداية الشهر الحالي، أكثر من 17 ألف فرد، و2.7 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أمس الثلاثاء، قال شويغو: "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله، وقضت القوات الروسية، خلال الشهر الحالي، على أكثر من 17 ألف فرد من القوات الأوكرانية؛ وشملت الخسائر الأوكرانية في الأسلحة والمعدات، دبابتين من طراز "ليوبارد"، وواحدة من طراز "تشالنجر"، و7 عربات مشاة قتالية من طراز "برادلي".
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