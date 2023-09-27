https://sputnikarabic.ae/20230927/صحفيون-من-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-برنامج-التدريب-سبوتنيك-برو-1081462618.html
صحفيون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج التدريب "سبوتنيك برو"
صحفيون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج التدريب "سبوتنيك برو"
يستضيف مقر وكالة الأنباء الدولية وراديو"سبوتنيك"، جلسة خاصة من مشروع "SputnikPro" بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا: ماضي وحاضر ومستقبل"، للصحفيين... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T17:10+0000
2023-09-27T17:10+0000
2023-09-27T17:10+0000
حصري
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تقارير سبوتنيك
روسيا
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وينفّذ هذا المشروع بالاشتراك مع مؤسسة "غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة"، والوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي، وذلك في إطار برنامج "InteRussia"، ويواصل سلسلة دورات التدريب الداخلي للصحفيين الأجانب، في عام 2023.وقد تضمن البرنامج دروسا عملية من كبار خبراء وكالة "سبوتنيك"، وعددا من فعاليات الشركاء المتخصصة، وجولات سياحية في مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ.بعد الافتتاح الرسمي الذي حضره كل من مدير قسم التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، السيد فاسيلي بوشكوف، ونائب مدير وكالة التعاون الدولي السيد دميتري بوليكانوف، ومنسق المشاريع العلمية لمؤسسة "غورتشاكوف" السيدة ليانا ديموفا،تحدث المشاركون عن توقعاتهم من البرنامج.ومشروع "SputnikPro" هو مشروع وكالة الأنباء الدولية وراديو "سبوتنيك"، مخصص للصحفيين وطلاب الجامعات المتخصصة والعاملين في الدوائر الصحفية ومدراء وسائل الإعلام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير التواصل المهني مع الزملاء الأجانب."سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، وهي جزء من المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا". وتضم وكالة "سبوتنيك" مواقع إلكترونية بـ 32 لغة، وبثا إذاعيا تناظريا ورقميا في أكثر من 90 مدينة حول العالم، إضافة إلى تلقيم الويب باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والفارسية. إذ وصل عدد جمهور مواقع وكالة "سبوتنيك" إلى نحو 50 مليون زائر شهريًا، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين على شبكات التواصل الاجتماعي 26 مليون زائر. يقع المقر الرئيسي لوكالة "سبوتنيك" في العاصمة الروسية - موسكو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, روسيا
صحفيون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج التدريب "سبوتنيك برو"
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حصري
يستضيف مقر وكالة الأنباء الدولية وراديو"سبوتنيك"، جلسة خاصة من مشروع "SputnikPro" بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا: ماضي وحاضر ومستقبل"، للصحفيين الشباب من 10 دول في المنطقة.
وينفّذ هذا المشروع بالاشتراك مع مؤسسة "غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة"، والوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي، وذلك في إطار برنامج "InteRussia"، ويواصل سلسلة دورات التدريب الداخلي للصحفيين الأجانب، في عام 2023.
وشارك في دورة الخريف 12 ممثلًا عن وسائل الإعلام الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها، وكالات الأنباء التالية: "واس" (المملكة العربية السعودية)، "وام" (الإمارات العربية المتحدة)، "وال" (ليبيا)، وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" (تونس)، شبكة "الميادين الإعلامية" (لبنان)، بالإضافة إلى صحف عديدة من بينها: "بيان اليوم" (المغرب)، "الأخبار" (مصر)، "Le Jeune Indépendant" (الجزائر) وغيرها.
وقد تضمن البرنامج دروسا عملية من كبار خبراء وكالة "سبوتنيك"، وعددا من فعاليات الشركاء المتخصصة، وجولات سياحية في مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ.
بعد الافتتاح الرسمي الذي حضره كل من مدير قسم التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، السيد فاسيلي بوشكوف، ونائب مدير وكالة التعاون الدولي السيد دميتري بوليكانوف، ومنسق المشاريع العلمية لمؤسسة "غورتشاكوف" السيدة ليانا ديموفا،تحدث المشاركون عن توقعاتهم من البرنامج.
وأشار السيد كريم شرارة، من لبنان إلى إعجابه ببرنامج المشروع بشكل كامل، قائلًا: "آمل حقًا أن تكون الجلسات والاجتماعات المتعلقة بالبرنامج مفيدة لنا جميعًا، وأعتقد أننا مقبلون على شهر مثير للاهتمام".
ومشروع "SputnikPro" هو مشروع وكالة الأنباء الدولية وراديو "سبوتنيك"، مخصص للصحفيين وطلاب الجامعات المتخصصة والعاملين في الدوائر الصحفية ومدراء وسائل الإعلام، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير التواصل المهني مع الزملاء الأجانب.
يشار إلى أن من يدير فعاليات المشروع هم من رؤساء الأقسام الإعلامية في وكالة "سبوتنيك"، وغيرهم من الخبراء الروس المعروفين. الجدير بالذكر أنه، منذ شهر آذار/ مارس 2018، شارك أكثر من 5000 مستمع من أكثر من 80 دولة، في دروس عملية نظمها مشروع "SputnikPro".
"سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة دولية، وهي جزء من المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا". وتضم وكالة "سبوتنيك" مواقع إلكترونية بـ 32 لغة، وبثا إذاعيا تناظريا ورقميا في أكثر من 90 مدينة حول العالم، إضافة إلى تلقيم الويب باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والفارسية. إذ وصل عدد جمهور مواقع وكالة "سبوتنيك" إلى نحو 50 مليون زائر شهريًا، ويبلغ إجمالي عدد المشتركين على شبكات التواصل الاجتماعي 26 مليون زائر. يقع المقر الرئيسي لوكالة "سبوتنيك" في العاصمة الروسية - موسكو.