https://sputnikarabic.ae/20230927/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تمتلك-استراتيجية-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1081454800.html

ضابط أمريكي: الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

ضابط أمريكي: الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن السلطات الأمريكية ليس لديها أي فكرة عن الكيفية، التي ينبغي أن ينتهي بها الصراع في أوكرانيا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T14:18+0000

2023-09-27T14:18+0000

2023-09-27T14:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ديفيس: "استراتيجية إنهاء الحرب لا تزال غير متوفرة لدى الولايات المتحدة ... ليس لدى واشنطن أي فكرة عن كيفية انتهاء الصراع، والولايات المتحدة تقاوم أي محاولة لحله من خلال الدبلوماسية".ووفقا له، فأنه يجب أن تكون الأولوية القصوى لواشنطن، هي الترويج لإنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، مع تعزيز الأمن القومي الأمريكي.وبحسب مقال ديفيس، المنشور في "19Fortyfive"، فإن السلطات الأمريكية تفعل العكس، إذ تدعم أوكرانيا، وتطيل أمد الصراع، ما يؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الأمريكية.وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات في المستوى التشريعي.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230927/لحظة-رفع-جنود-أوكرانيين-الرايات-البيض-وتسليم-أسلحتهم-فيديو-1081438229.html

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