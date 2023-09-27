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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تمتلك-استراتيجية-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1081454800.html
ضابط أمريكي: الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
ضابط أمريكي: الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن السلطات الأمريكية ليس لديها أي فكرة عن الكيفية، التي ينبغي أن ينتهي بها الصراع في أوكرانيا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T14:18+0000
2023-09-27T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ديفيس: "استراتيجية إنهاء الحرب لا تزال غير متوفرة لدى الولايات المتحدة ... ليس لدى واشنطن أي فكرة عن كيفية انتهاء الصراع، والولايات المتحدة تقاوم أي محاولة لحله من خلال الدبلوماسية".ووفقا له، فأنه يجب أن تكون الأولوية القصوى لواشنطن، هي الترويج لإنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، مع تعزيز الأمن القومي الأمريكي.وبحسب مقال ديفيس، المنشور في "19Fortyfive"، فإن السلطات الأمريكية تفعل العكس، إذ تدعم أوكرانيا، وتطيل أمد الصراع، ما يؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الأمريكية.وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات في المستوى التشريعي.وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230927/لحظة-رفع-جنود-أوكرانيين-الرايات-البيض-وتسليم-أسلحتهم-فيديو-1081438229.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

14:18 GMT 27.09.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Libkos
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أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن السلطات الأمريكية ليس لديها أي فكرة عن الكيفية، التي ينبغي أن ينتهي بها الصراع في أوكرانيا.
وقال ديفيس: "استراتيجية إنهاء الحرب لا تزال غير متوفرة لدى الولايات المتحدة ... ليس لدى واشنطن أي فكرة عن كيفية انتهاء الصراع، والولايات المتحدة تقاوم أي محاولة لحله من خلال الدبلوماسية".

وأشار ديفيس إلى أن السلطات الأمريكية تكرر باستمرار الشعار القائل بأنها "ستدعم أوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك"، لكن ليس لديهم إجابة على سؤال حول كيفية حماية هذه السياسة لمصالح بلادهم.

ووفقا له، فأنه يجب أن تكون الأولوية القصوى لواشنطن، هي الترويج لإنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، مع تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
وبحسب مقال ديفيس، المنشور في "19Fortyfive"، فإن السلطات الأمريكية تفعل العكس، إذ تدعم أوكرانيا، وتطيل أمد الصراع، ما يؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الأمريكية.
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
06:25 GMT
وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات في المستوى التشريعي.

ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.

وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
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