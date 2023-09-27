https://sputnikarabic.ae/20230927/طائرة-روسية-جديدة-مخصصة-لإطلاق-الصواريخ-الفرط-صوتية-1081455230.html
طائرة روسية جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ الفرط صوتية
طائرة روسية جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ الفرط صوتية
طائرة جديدة روسية مخصصة لإطلاق الصواريخ فرط الصوتية
2023-09-27T14:39+0000
2023-09-27T14:39+0000
2023-09-27T14:39+0000
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وتحمل النسخة الجديدة اسم "ميغ-31 إي"، وخصصت هذه الطائرة، مثلها في ذلك مثل "ميغ-31 كا"، لحمل وإطلاق صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الروسي، ألكسندر خرولينكو، لـ"سبوتنيك" الناطقة بالروسية:الغرض الرئيسي من طائرات "ميغ - 31" هو اعتراض وتدمير الأهداف الجوية، وهذا ليس له مثيل. تعتبر طائرة "ميغ -31 بي إم" المقاتلة التسلسلية الوحيدة في العالم القادرة على اعتراض وتدمير صواريخ مجنحة من طراز "كروز" بكفاءة أكثر من 90%.وبدوره، قال مدرب الطائرات الروسي، إيغور مالكوف:وأكد مالكوف أن "معدات طائرة "ميغ-31" تشهد تطورًا مستمرًا".يُشار إلى أن النسخة الجديدة من مقاتلة "ميغ-31" دخلت الخدمة العسكرية في روسيا، في أغسطس/ آب الماضي.وظهرت النسخة الجديدة من مقاتلة "ميغ-31"، وهي الطائرة الأسرع من الصوت، لأول مرة أمام زوار معرض الأسلحة المرافق لمنتدى "آرميا - 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو.يُذكر أنه تم تسليم الطائرة الاعتراضية بعيدة المدى "ميغ-31" إلى الجيش الروسي لاستخدامها، في أوائل عام 1980، وهي أول طائرة اعتراضية أسرع من الصوت من الجيل الرابع. وبفضل محطة راديو "زاسلون" القوية، يرى المعترض أهدافًا على بعد مسافة 200 كيلومتر، ويتتبع في الوقت نفسه عشرة أهداف ويهاجم أربعة منها. النسخة الحديثة "زاسلون- إم" تسمح بمهاجمة ثمانية أهداف وتتبع 24.
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تحديث المقاتلة الثقيلة "ميغ-31"
تحديث المقاتلة الثقيلة "ميغ-31"
2023-09-27T14:39+0000
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ميغ-31إي، طائرات ميغ-31
طائرة روسية جديدة مخصصة لإطلاق الصواريخ الفرط صوتية
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في كل مرة تقلع فيها طائرة "ميغ -31" الروسية، يتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. تشاهدون في فيديوجراف من "سبوتنيك"، خصائص النسخة الجديدة من "ميغ-31" المخصصة لإطلاق الصواريخ الفرط صوتية.
وتحمل النسخة الجديدة اسم "ميغ-31 إي"، وخصصت هذه الطائرة، مثلها في ذلك مثل "ميغ-31 كا"، لحمل وإطلاق صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الروسي، ألكسندر خرولينكو، لـ"سبوتنيك" الناطقة بالروسية:
"إن المقاتلة الاعتراضية الثقيلة الروسية من طراز "ميغ-31" ذات هيكل "فضائي" من التيتانيوم تظل أقوى جسم (طائر) قتالي في العالم، حتى بعد ظهور طائرات الجيل الخامس الهجومية".
الغرض الرئيسي من طائرات "ميغ - 31" هو اعتراض وتدمير الأهداف الجوية، وهذا ليس له مثيل. تعتبر طائرة "ميغ -31 بي إم" المقاتلة التسلسلية الوحيدة في العالم القادرة على اعتراض وتدمير صواريخ مجنحة من طراز "كروز" بكفاءة أكثر من 90%.
وبدوره، قال مدرب الطائرات الروسي، إيغور مالكوف:
"إن الطائرة الجديدة تفوق سابقاتها قدرة على تحقيق المتطلبات المحددة، وتتولى المعدات الإلكترونية إدارة جميع العمليات فيها. ويحصل جهاز الكمبيوتر على المعلومات اللازمة للسيطرة على الطائرة من الأرض، وهو ما يوفر المزيد من أسباب الراحة للطيار ويسهل مهمته".
وأكد مالكوف أن "معدات طائرة "ميغ-31" تشهد تطورًا مستمرًا".
وظهرت النسخة الجديدة من مقاتلة "ميغ-31"، وهي الطائرة الأسرع من الصوت، لأول مرة أمام زوار معرض الأسلحة المرافق لمنتدى "آرميا - 2022"
العسكري الفني في ضواحي موسكو.
يُذكر أنه تم تسليم الطائرة الاعتراضية بعيدة المدى "ميغ-31" إلى الجيش الروسي لاستخدامها، في أوائل عام 1980، وهي أول طائرة اعتراضية أسرع من الصوت من الجيل الرابع. وبفضل محطة راديو "زاسلون" القوية، يرى المعترض أهدافًا على بعد مسافة 200 كيلومتر، ويتتبع في الوقت نفسه عشرة أهداف ويهاجم أربعة منها. النسخة الحديثة "زاسلون- إم" تسمح بمهاجمة ثمانية أهداف وتتبع 24.