https://sputnikarabic.ae/20230927/ظابط-أمريكي-زيلينسكي-في-وضع-سيء-بسبب-إخفاقات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1081459514.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي في وضع سيئ بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي: زيلينسكي في وضع سيئ بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه ليس من المنطقي أن تقوم الولايات المتحدة، بتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، لأن فلاديمير زيلينسكي، في وضع... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T15:14+0000
2023-09-27T15:14+0000
2023-09-27T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ريتر في مقابلة على قناة "Redacted" في "يوتيوب": "لن تكون هناك فرصة لإنفاق الأموال، لأن هذا يتطلب وجود دولة أوكرانية قادرة على تلقي هذا المبلغ، لكن لا يبدو لي أن أوكرانيا ستظل موجودة لفترة طويلة، زيلينسكي بالفعل في آخر أيامه".وقال ريتر: "إنهم ينتصرون في الصراع، وحلف شمال الأطلسي، الذي لم يتمكن من الاعتراف بذلك، سيخصص مئة مليار دولار أخرى لأوكرانيا".وفي وقت سابق، أفاد سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية الروسية.وأضاف: "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا، خلال ثلاثة أشهر، فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230927/إعلام-غربي-يكشف-عن-سيناريو-تقسيم-أوكرانيا-على-الطريقة-الكورية-1081437909.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: زيلينسكي في وضع سيئ بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية
15:14 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه ليس من المنطقي أن تقوم الولايات المتحدة، بتمويل القوات المسلحة الأوكرانية، لأن فلاديمير زيلينسكي، في وضع سيئ للغاية.
وأضاف ريتر في مقابلة على قناة "Redacted" في "يوتيوب":
"لن تكون هناك فرصة لإنفاق الأموال، لأن هذا يتطلب وجود دولة أوكرانية قادرة على تلقي هذا المبلغ، لكن لا يبدو لي أن أوكرانيا ستظل موجودة لفترة طويلة، زيلينسكي بالفعل في آخر أيامه".
وأشار ريتر إلى أن السبب في فشل 113 مليار دولار المخصصة لكييف، في قلب الوضع هو تفوق الروس على الأوكرانيين وحلف شمال الأطلسي.
وقال ريتر: "إنهم ينتصرون في الصراع، وحلف شمال الأطلسي، الذي لم يتمكن من الاعتراف بذلك، سيخصص مئة مليار دولار أخرى لأوكرانيا".
ووفقا له، الـ"ناتو" تدخل في الصراع بين موسكو وكييف، ومنع إبرام اتفاقيات السلام.
وفي وقت سابق، أفاد سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني فقد أعدادا كبيرة من جنوده خلال ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الصيفي على التحصينات الدفاعية الروسية.
وأضاف: "كييف تعتقد أن 71 ألف جندي أوكراني قتلوا، خلال ثلاثة أشهر، فقط من القتال؟ مناوشات خفيفة؟ اشتباكات دورية؟ إطلاق نار؟ لا، لقد تم القضاء عليهم خلال اشتباكات عنيفة".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إلى الآن لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق أي نتائج. وبدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.