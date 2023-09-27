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https://sputnikarabic.ae/20230927/عودة-مركبة-سويوز-23-إم-إس-الروسية-إلى-الأرض-فيديو-1081443426.html
عودة مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية إلى الأرض... فيديو
عودة مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية إلى الأرض... فيديو
عادت مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية وطاقمها من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض اليوم الأربعاء، ويضم الطاقم رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف، ودميتري... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:26+0000
2023-09-27T11:26+0000
روسيا
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وسيكون فريق البحث والإنقاذ الروسي في انتظار الطاقم على الأرض، ويخطط لأن تهبط المركبة الساعة الـ 14.17 يوم 27 سبتمبر بتوقيت موسكو في منطقة جنوب شرق مدينة جزكازغان الكازاخستانية.وكان يخطط أولا لأن يعود الطاقم إلى الأرض في الربيع الماضي، ولكن تم تمديد البعثة الفضائية بسبب انخفاض الضغط في الدائرة الخارجية للمبرد التابع لنظام التحكم الحراري في مركبة "سويوز إم إس- 22" الفضائية الروسية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن أجل ضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء تم إرسال مركبة "سويوز إم إس- 23" الفضائية الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.وبقي في المحطة الدولية طاقم البعثة الـ70 الذي يتضمن رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو، نيقولاي تشوب، قسطنطين بوريسوف والأمريكييْن لورال أو - خارا، جاسمين موغبيلي ورائد وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن والرائد الياباني ساتوسي فوروكاوا.
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روسيا, الفضاء, العالم
روسيا, الفضاء, العالم

عودة مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية إلى الأرض... فيديو

11:26 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة الفضاء "سويوز إم إس-24" التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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عادت مركبة "سويوز 23-إم-إس" الروسية وطاقمها من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض اليوم الأربعاء، ويضم الطاقم رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو.
وسيكون فريق البحث والإنقاذ الروسي في انتظار الطاقم على الأرض، ويخطط لأن تهبط المركبة الساعة الـ 14.17 يوم 27 سبتمبر بتوقيت موسكو في منطقة جنوب شرق مدينة جزكازغان الكازاخستانية.
يذكر أن هذا الطاقم الفضائي وصل إلى المحطة الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 22" في 21 سبتمبر عام 2022.
وكان يخطط أولا لأن يعود الطاقم إلى الأرض في الربيع الماضي، ولكن تم تمديد البعثة الفضائية بسبب انخفاض الضغط في الدائرة الخارجية للمبرد التابع لنظام التحكم الحراري في مركبة "سويوز إم إس- 22" الفضائية الروسية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن أجل ضمان العودة الآمنة لرواد الفضاء تم إرسال مركبة "سويوز إم إس- 23" الفضائية الروسية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وحطم الطاقم الفضائي الحالي يوم 11 سبتمبر/ أيلول رقما قياسيا من حيث مدة رحلة فضائية واحدة بعد أن مكث أفراده في المحطة الفضائية الدولية لمدة 355 يوما.

وبقي في المحطة الدولية طاقم البعثة الـ70 الذي يتضمن رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو، نيقولاي تشوب، قسطنطين بوريسوف والأمريكييْن لورال أو - خارا، جاسمين موغبيلي ورائد وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغنسن والرائد الياباني ساتوسي فوروكاوا.
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