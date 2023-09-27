عربي
https://sputnikarabic.ae/20230927/لتصبح-الدولة-الـ41-أمريكا-تعلن-رسميا-انضمام-إسرائيل-لبرنامج-الإعفاء-من-التأشيرة-1081452910.html
لتصبح الدولة الـ41.. أمريكا تعلن رسميا انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة
لتصبح الدولة الـ41.. أمريكا تعلن رسميا انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة
أعلن وزيرا الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركس، والخارجية أنتوني بلينكن، بشكل مشترك، أنه بعد استيفاء إسرائيل لجميع الشروط، قررت الولايات المتحدة إضافتها... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T13:37+0000
2023-09-27T13:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وستكون إسرائيل الدولة رقم 41 في القائمة التي تضم دولا منها: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، سنغافورة، أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، اليونان، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، النرويج، سويسرا، السويد وكوريا الجنوبية.ولسنوات عديدة سعت إسرائيل إلى الانضمام إلى البرنامج لكنها لم تستوف الشروط. بدأ التغيير خلال الحكومة السابقة (حكومة بينيت – لبيد)، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إضافة إسرائيل إلى البرنامج، وتم الإعلان عنها فعليا كمرشح رسمي.ويأتي البيان الرسمي حول انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء على خلفية انتقادات حادة وجهها أمس مسؤولون أمريكيون للإعلان الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول الانضمام للبرنامج، حتى قبل أن تعلن واشنطن نفسها، إذ اعتبروا أن تل أبيب استبقت الأحداث.كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، قبل بضعة أيام، إنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن انضمام إسرائيل للبرنامج.وهنأت المسؤولة عن السفارة الأمريكية في القدس، ستيفاني هالت، إسرائيل على انضمامها إلى البرنامج، قائلة: "تهانينا لكونك أصبحت الدولة رقم 41 التي تنضم إلى البرنامج، وهذا دليل آخر على أن العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا قوية. حظا جيدا! وأود بشكل خاص أن أشيد بالجهود التي بذلها السفير الأمريكي السابق توم نايدس، الذي كان القوة الدافعة طوال الوقت"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضافت: "أود أيضًا أن أشيد بقيادة مستشار الأمن القومي (الإسرائيلي) تساحي هنغبي، الذي كان شريكًا قويًا للسفارة طوال هذه الأشهر الطويلة. ويجب عليّ أيضًا أن أشكر العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من جميع الوزارات الحكومية، الذين عملوا بلا كلل لمساعدة إسرائيل على تلبية المتطلبات من أجل الانضمام إلى البرنامج على مدى العامين الماضيين، ليس فقط في عهد رئيس الوزراء نتنياهو، ولكن في العملية التي بدأت في عهد حكومة بينيت- لابيد".بالإضافة إلى ذلك، عرض هالت الآثار العملية لانضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة وقالت: "على الرغم من الإعلان الأمريكي، لا يزال الإسرائيليون غير قادرين على دخول الولايات المتحدة من خلال نظام ESTA - وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة "النظام التلقائي لتصاريح السفر". وهو نظام محوسب يعمل على التحقق من أهلية المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن لن يتمكن الإسرائيليون من استخدام ESTA إلا في وقت لاحق من هذا العام، إذ أن إضافة دولة جديدة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يستغرق وقتا".بعد انضمام إسرائيل إلى نظام ESTA، سيتمكن الإسرائيليون من تقديم طلب عبر الإنترنت لدخول الولايات المتحدة وستتم الموافقة على طلبهم خلال 72 ساعة فقط، بتكلفة 21 دولارًا، وستظل الموافقة سارية لمدة عامين، ويمكن استخدامها لعدة رحلات خلال تلك الفترة الزمنية.لكن، لن يكون بإمكان الإسرائيليين استخدام ESTA إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر بيومترية صالحة لمدة 10 سنوات، وسيتعين على أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر بيومتري صالح التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر السفارة الأمريكية في إسرائيل.وأشارت هالت إلى أن إسرائيل استوفت جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك السماح للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني بدخول إسرائيل بحرية بغض النظر عن أصلهم العرقي. وأضافت: "المعلومات التي جمعناها، وكان هناك الكثير منها، أظهرت أن إسرائيل تنفذ التزاماتها في سياسة السفر الجديدة وتسمح لجميع المواطنين بالدخول إلى إسرائيل لفترة قصيرة من الزمن".
https://sputnikarabic.ae/20230926/إعلان-إسرائيلي-حول-الإعفاء-من-التأشيرة-يغضب-واشنطن-سابق-لأوانه-1081405604.html
https://sputnikarabic.ae/20230720/إسرائيل-تسمح-للأمريكيين-بالدخول-دون-تأشيرة-بمن-فيهم-ذوي-الأصول-الفلسطينية--1079247115.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لتصبح الدولة الـ41.. أمريكا تعلن رسميا انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة

13:37 GMT 27.09.2023
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزيرا الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركس، والخارجية أنتوني بلينكن، بشكل مشترك، أنه بعد استيفاء إسرائيل لجميع الشروط، قررت الولايات المتحدة إضافتها رسميا إلى نادي الدول المعفاة من تأشيرة الدخول للبلاد.
وستكون إسرائيل الدولة رقم 41 في القائمة التي تضم دولا منها: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، سنغافورة، أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، اليونان، إيطاليا، اليابان، هولندا، نيوزيلندا، بولندا، النرويج، سويسرا، السويد وكوريا الجنوبية.
ولسنوات عديدة سعت إسرائيل إلى الانضمام إلى البرنامج لكنها لم تستوف الشروط. بدأ التغيير خلال الحكومة السابقة (حكومة بينيت – لبيد)، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إضافة إسرائيل إلى البرنامج، وتم الإعلان عنها فعليا كمرشح رسمي.
ويأتي البيان الرسمي حول انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء على خلفية انتقادات حادة وجهها أمس مسؤولون أمريكيون للإعلان الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول الانضمام للبرنامج، حتى قبل أن تعلن واشنطن نفسها، إذ اعتبروا أن تل أبيب استبقت الأحداث.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
إعلان إسرائيلي حول "الإعفاء من التأشيرة" يغضب واشنطن: سابق لأوانه
أمس, 08:27 GMT
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، قبل بضعة أيام، إنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن انضمام إسرائيل للبرنامج.
وهنأت المسؤولة عن السفارة الأمريكية في القدس، ستيفاني هالت، إسرائيل على انضمامها إلى البرنامج، قائلة: "تهانينا لكونك أصبحت الدولة رقم 41 التي تنضم إلى البرنامج، وهذا دليل آخر على أن العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية بين بلدينا قوية. حظا جيدا! وأود بشكل خاص أن أشيد بالجهود التي بذلها السفير الأمريكي السابق توم نايدس، الذي كان القوة الدافعة طوال الوقت"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضافت: "أود أيضًا أن أشيد بقيادة مستشار الأمن القومي (الإسرائيلي) تساحي هنغبي، الذي كان شريكًا قويًا للسفارة طوال هذه الأشهر الطويلة. ويجب عليّ أيضًا أن أشكر العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من جميع الوزارات الحكومية، الذين عملوا بلا كلل لمساعدة إسرائيل على تلبية المتطلبات من أجل الانضمام إلى البرنامج على مدى العامين الماضيين، ليس فقط في عهد رئيس الوزراء نتنياهو، ولكن في العملية التي بدأت في عهد حكومة بينيت- لابيد".
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
إسرائيل تسمح للأمريكيين بالدخول دون تأشيرة بمن فيهم ذوي الأصول الفلسطينية
20 يوليو, 12:31 GMT
بالإضافة إلى ذلك، عرض هالت الآثار العملية لانضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة وقالت: "على الرغم من الإعلان الأمريكي، لا يزال الإسرائيليون غير قادرين على دخول الولايات المتحدة من خلال نظام ESTA - وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة "النظام التلقائي لتصاريح السفر". وهو نظام محوسب يعمل على التحقق من أهلية المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن لن يتمكن الإسرائيليون من استخدام ESTA إلا في وقت لاحق من هذا العام، إذ أن إضافة دولة جديدة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يستغرق وقتا".
بعد انضمام إسرائيل إلى نظام ESTA، سيتمكن الإسرائيليون من تقديم طلب عبر الإنترنت لدخول الولايات المتحدة وستتم الموافقة على طلبهم خلال 72 ساعة فقط، بتكلفة 21 دولارًا، وستظل الموافقة سارية لمدة عامين، ويمكن استخدامها لعدة رحلات خلال تلك الفترة الزمنية.
لكن، لن يكون بإمكان الإسرائيليين استخدام ESTA إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر بيومترية صالحة لمدة 10 سنوات، وسيتعين على أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر بيومتري صالح التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر السفارة الأمريكية في إسرائيل.
وأشارت هالت إلى أن إسرائيل استوفت جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك السماح للمواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني بدخول إسرائيل بحرية بغض النظر عن أصلهم العرقي. وأضافت: "المعلومات التي جمعناها، وكان هناك الكثير منها، أظهرت أن إسرائيل تنفذ التزاماتها في سياسة السفر الجديدة وتسمح لجميع المواطنين بالدخول إلى إسرائيل لفترة قصيرة من الزمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала