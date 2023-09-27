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لحظة اندلاع الحريق في قضاء الحمدانية العراقي... فيديو
لحظة اندلاع الحريق في قضاء الحمدانية العراقي... فيديو
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث الحريق المأساوي، الذي نشب داخل قاعة للأعراس في في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح "الإيكوبوند" سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44، لسنة 2013".وأعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق، إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.وأوضح البيان أن "هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران".ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
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نادي الفيديو, العراق, العالم
نادي الفيديو, العراق, العالم

لحظة اندلاع الحريق في قضاء الحمدانية العراقي... فيديو

11:56 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 27.09.2023)
© AP Photo / Emrah Gurelامرأة تحاول الدفء بجوار حريق ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، 8 فبراير 2023.
امرأة تحاول الدفء بجوار حريق ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث الحريق المأساوي، الذي نشب داخل قاعة للأعراس في في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح "الإيكوبوند" سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44، لسنة 2013".
وأعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق، إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.
وأوضح البيان أن "هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
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