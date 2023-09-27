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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230927/لحظة-رفع-جنود-أوكرانيين-الرايات-البيض-وتسليم-أسلحتهم-فيديو-1081438229.html
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
أدرك العديد من العسكريين الذين زجهم نظام كييف على خطوط النار منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتمية انهزام النازيين وضعف موقفهم. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T06:25+0000
2023-09-27T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما بينت المعارك اليومية وتضحية الضباط والقيادة الأوكرانية بالجنود وترك الجرحي يواجهون مصيرهم مدى استهتار نظام كييف بأرواح جنوده.ولهذه الأسباب لجأ العديد من عناصر الجيش الأوكراني لإلقاء أسلحتهم والاستسلام للجيش الروسي، وبعضهم انضم لصفوفه.وانتشرت مشاهد توثق استسلاما طوعيا لجنود أوكرانيين بعتادهم على محور سفاتوفو - كريمينايا، حيث رفعوا الرايات البيض لإظهار ذلك.وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن العسكريين الأوكرانيين يتصلون بخط اتصال راديوي خاص قبل استسلامهم.شاهد أيضا... مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو

06:25 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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أدرك العديد من العسكريين الذين زجهم نظام كييف على خطوط النار منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتمية انهزام النازيين وضعف موقفهم.
كما بينت المعارك اليومية وتضحية الضباط والقيادة الأوكرانية بالجنود وترك الجرحي يواجهون مصيرهم مدى استهتار نظام كييف بأرواح جنوده.
ولهذه الأسباب لجأ العديد من عناصر الجيش الأوكراني لإلقاء أسلحتهم والاستسلام للجيش الروسي، وبعضهم انضم لصفوفه.
وانتشرت مشاهد توثق استسلاما طوعيا لجنود أوكرانيين بعتادهم على محور سفاتوفو - كريمينايا، حيث رفعوا الرايات البيض لإظهار ذلك.
وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن العسكريين الأوكرانيين يتصلون بخط اتصال راديوي خاص قبل استسلامهم.
شاهد أيضا... مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
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