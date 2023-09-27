https://sputnikarabic.ae/20230927/لحظة-رفع-جنود-أوكرانيين-الرايات-البيض-وتسليم-أسلحتهم-فيديو-1081438229.html
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
أدرك العديد من العسكريين الذين زجهم نظام كييف على خطوط النار منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتمية انهزام النازيين وضعف موقفهم. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T06:25+0000
2023-09-27T06:25+0000
2023-09-27T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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كما بينت المعارك اليومية وتضحية الضباط والقيادة الأوكرانية بالجنود وترك الجرحي يواجهون مصيرهم مدى استهتار نظام كييف بأرواح جنوده.ولهذه الأسباب لجأ العديد من عناصر الجيش الأوكراني لإلقاء أسلحتهم والاستسلام للجيش الروسي، وبعضهم انضم لصفوفه.وانتشرت مشاهد توثق استسلاما طوعيا لجنود أوكرانيين بعتادهم على محور سفاتوفو - كريمينايا، حيث رفعوا الرايات البيض لإظهار ذلك.وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن العسكريين الأوكرانيين يتصلون بخط اتصال راديوي خاص قبل استسلامهم.شاهد أيضا... مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: كييف في طريقها للاستسلام
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لحظة رفع جنود أوكرانيين "الرايات البيض" وتسليم أسلحتهم... فيديو
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أدرك العديد من العسكريين الذين زجهم نظام كييف على خطوط النار منذ بداية العملية العسكرية الروسية حتمية انهزام النازيين وضعف موقفهم.
كما بينت المعارك اليومية وتضحية الضباط والقيادة الأوكرانية بالجنود وترك الجرحي يواجهون مصيرهم مدى استهتار نظام كييف بأرواح جنوده.
ولهذه الأسباب لجأ العديد من عناصر الجيش الأوكراني لإلقاء أسلحتهم والاستسلام للجيش الروسي، وبعضهم انضم لصفوفه.
وانتشرت مشاهد توثق استسلاما طوعيا لجنود أوكرانيين بعتادهم على محور سفاتوفو - كريمينايا، حيث رفعوا الرايات البيض لإظهار ذلك.
وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن العسكريين الأوكرانيين يتصلون بخط اتصال راديوي خاص قبل استسلامهم.