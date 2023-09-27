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100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧نينوى العراقية
https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-لا-توجد-إحصائية-نهائية-للوفيات-والمصابين-في-حريق-الحمدانية-العراقية--1081436522.html
محافظ نينوى: لا توجد إحصائية نهائية للوفيات والمصابين في حريق الحمدانية العراقية
محافظ نينوى: لا توجد إحصائية نهائية للوفيات والمصابين في حريق الحمدانية العراقية
أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، صباح اليوم الأربعاء، أنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T00:04+0000
2023-09-27T00:06+0000
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وبعد الإعلان رسميا عن 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا، قال الجبوري، لوكالة الانباء العراقية (واع)، "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان".وأضاف الجبوري، أن "رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"
https://sputnikarabic.ae/20230926/مصرع-وإصابة-العشرات-جراء-حريق-في-حفل-زفاف-بمحافظة-نينوى-العراقية-1081436133.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

محافظ نينوى: لا توجد إحصائية نهائية للوفيات والمصابين في حريق الحمدانية العراقية

00:04 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 27.09.2023)
© AFP 2023 / Desiree Martinتُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023 حاجزًا للحريق أضاءته لواء إطفاء الحرائق "بريفور" لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023 حاجزًا للحريق أضاءته لواء إطفاء الحرائق بريفور لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / Desiree Martin
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أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، صباح اليوم الأربعاء، أنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
وبعد الإعلان رسميا عن 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا، قال الجبوري، لوكالة الانباء العراقية (واع)، "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان".
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧نينوى العراقية
أمس, 22:30 GMT
وأضاف الجبوري، أن "رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"
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