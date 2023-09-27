https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-يعلن-الحداد-لمدة-أسبوع-إثر-حريق-قاعة-الأعراس-في-الحمدانية-1081438519.html

محافظ نينوى يعلن الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية

محافظ نينوى يعلن الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب". 27.09.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "محافظ نينوى أعلن الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.وأشارت إلى أنها لم تتوافر فيها متطلبات السلامة من منظومات الإنذار وإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.وأوضح البيان أن هذا الحريق الهائل أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان في دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحادث، فيما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

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https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-لا-توجد-إحصائية-نهائية-للوفيات-والمصابين-في-حريق-الحمدانية-العراقية--1081436522.html

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