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https://sputnikarabic.ae/20230927/ملاكم-سوري-يخسر-نزالا-في-الألعاب-الآسيوية-بسبب-حكم-إسرائيلي-1081440288.html
ملاكم سوري يخسر نزالا في الألعاب الآسيوية بسبب حكم إسرائيلي
ملاكم سوري يخسر نزالا في الألعاب الآسيوية بسبب حكم إسرائيلي
انسحب لاعب منتخب سورية للملاكمة محمد مليس من مواجهة الملاكم البحريني دانيس لابتبوف في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T08:40+0000
2023-09-27T09:02+0000
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يعود سبب انسحاب الملاكم السوري لوجود حكم إسرائيلي لتحكيم النزال، ليرفض الصعود للحلبة.هذا وتشارك سورية في الدورة بمسابقات الفروسية والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى، ففي منافسات ألعاب القوى يشارك مجد الدين غزال بمسابقة الوثب العالي وفي المصارعة عمر صارم وينال برازي، وفي الفروسية الفارسان أحمد حمشو وعمرو حمشو.يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 تقام حاليا في الصين في الفترة ما بين 23 سبتمبر الجاري حتى يوم 8 أكتوبر.
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رياضة, أخبار سوريا اليوم, الصين
رياضة, أخبار سوريا اليوم, الصين

ملاكم سوري يخسر نزالا في الألعاب الآسيوية بسبب حكم إسرائيلي

08:40 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 09:02 GMT 27.09.2023)
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Fotolia / dojo666
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انسحب لاعب منتخب سورية للملاكمة محمد مليس من مواجهة الملاكم البحريني دانيس لابتبوف في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين.
يعود سبب انسحاب الملاكم السوري لوجود حكم إسرائيلي لتحكيم النزال، ليرفض الصعود للحلبة.
ليقدم المدرب محمد غصون اعتراضا للجنة الحكام، لتصر اللجنة على الحكم الإسرائيلي لإدارة اللقاء، الأمر الذي دفع الملاكم السوري لعدم الصعود للحلبة وإعلان فوز البحريني لابتبوف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
هذا وتشارك سورية في الدورة بمسابقات الفروسية والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى، ففي منافسات ألعاب القوى يشارك مجد الدين غزال بمسابقة الوثب العالي وفي المصارعة عمر صارم وينال برازي، وفي الفروسية الفارسان أحمد حمشو وعمرو حمشو.
يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 تقام حاليا في الصين في الفترة ما بين 23 سبتمبر الجاري حتى يوم 8 أكتوبر.
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