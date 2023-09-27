https://sputnikarabic.ae/20230927/موسكو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواجه-أخطر-تهديد-وجودي-وروسيا-تحاول-إنقاذها-1081437320.html
موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها، وروسيا... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T04:53+0000
2023-09-27T04:53+0000
2023-09-27T05:00+0000
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فيينا - سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها. ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي".وأضاف الدبلوماسي أنه "في هذه الظروف، تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس تدميرها".
https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-الغرب-يحول-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-إلى-ساحة-حرب-إعلامية-1071712290.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
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موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
04:53 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها، وروسيا تحاول إنقاذها.
فيينا - سبوتنيك
. وقال لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها. ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي".
28 ديسمبر 2022, 23:20 GMT
وأضاف الدبلوماسي أنه "في هذه الظروف، تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس تدميرها".