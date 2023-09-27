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https://sputnikarabic.ae/20230927/موسكو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواجه-أخطر-تهديد-وجودي-وروسيا-تحاول-إنقاذها-1081437320.html
موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها، وروسيا... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T04:53+0000
2023-09-27T05:00+0000
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فيينا - سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها. ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي".وأضاف الدبلوماسي أنه "في هذه الظروف، تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس تدميرها".
https://sputnikarabic.ae/20221228/لافروف-الغرب-يحول-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-إلى-ساحة-حرب-إعلامية-1071712290.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

موسكو: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر "تهديد وجودي".. وروسيا تحاول إنقاذها

04:53 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 27.09.2023)
© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Eduard Pesov
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها، وروسيا تحاول إنقاذها.
فيينا - سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها. ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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وأضاف الدبلوماسي أنه "في هذه الظروف، تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس تدميرها".
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