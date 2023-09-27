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https://sputnikarabic.ae/20230927/-إصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-لتظاهرات-على-الحدود-الشرقية-لقطاع-غزة--1081465023.html
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
تجددت التظاهرات الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز بكثافة... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T17:18+0000
2023-09-27T17:18+0000
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وأوضحت مصادر طبية أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في موقع ملكة شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانياً من قبل الطواقم الطبية.وفي المقابل، أشعل الشبان الإطارات قرب السياج الأمني على طول مخيمات العودة شرقي كل من رفح وخان يونس والوسطى وغزة والشمال، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة.وقال عامر محمود الناطق باسم "الشباب الثائر" لوكالة "سبوتنيك": "سنواصل هذه المسيرات عند السياج الحدودي حتى ينفك الحصار عن قطاع غزة، وإيقاف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ونؤكد استمرار الفعاليات وتصاعدها واستخدام ما هو أشد، إذا لم تتحقق مطالبنا".وقالت مصادر فلسطينية إنه تم إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت قناة "كان" العبرية، أن حريقين اندلعا في أحراش بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها النشطاء الفلسطينيين ضد مستوطنات الغلاف.ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة.وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".وأضاف: "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".
https://sputnikarabic.ae/20230924/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-حول-قطاع-غزة-1081347602.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

17:18 GMT 27.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
تجددت التظاهرات الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، وبلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع.
وأوضحت مصادر طبية أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في موقع ملكة شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانياً من قبل الطواقم الطبية.
وفي المقابل، أشعل الشبان الإطارات قرب السياج الأمني على طول مخيمات العودة شرقي كل من رفح وخان يونس والوسطى وغزة والشمال، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة.
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته حول قطاع غزة
24 سبتمبر, 13:54 GMT
وقال عامر محمود الناطق باسم "الشباب الثائر" لوكالة "سبوتنيك": "سنواصل هذه المسيرات عند السياج الحدودي حتى ينفك الحصار عن قطاع غزة، وإيقاف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ونؤكد استمرار الفعاليات وتصاعدها واستخدام ما هو أشد، إذا لم تتحقق مطالبنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت مصادر فلسطينية إنه تم إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت قناة "كان" العبرية، أن حريقين اندلعا في أحراش بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها النشطاء الفلسطينيين ضد مستوطنات الغلاف.
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".
وأضاف: "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".
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