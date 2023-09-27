https://sputnikarabic.ae/20230927/-إصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-لتظاهرات-على-الحدود-الشرقية-لقطاع-غزة--1081465023.html

إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

تجددت التظاهرات الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز بكثافة... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T17:18+0000

2023-09-27T17:18+0000

2023-09-27T17:18+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081464482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9eb4236d71433ec707527107c38cc7f8.jpg

وأوضحت مصادر طبية أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في موقع ملكة شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانياً من قبل الطواقم الطبية.وفي المقابل، أشعل الشبان الإطارات قرب السياج الأمني على طول مخيمات العودة شرقي كل من رفح وخان يونس والوسطى وغزة والشمال، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة.وقال عامر محمود الناطق باسم "الشباب الثائر" لوكالة "سبوتنيك": "سنواصل هذه المسيرات عند السياج الحدودي حتى ينفك الحصار عن قطاع غزة، وإيقاف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ونؤكد استمرار الفعاليات وتصاعدها واستخدام ما هو أشد، إذا لم تتحقق مطالبنا".وقالت مصادر فلسطينية إنه تم إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت قناة "كان" العبرية، أن حريقين اندلعا في أحراش بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها النشطاء الفلسطينيين ضد مستوطنات الغلاف.ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة.وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".وأضاف: "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".

https://sputnikarabic.ae/20230924/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-حول-قطاع-غزة-1081347602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي