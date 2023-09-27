عربي
https://sputnikarabic.ae/20230927/-لبنان-النوبة-والشيش-من-مظاهر-الاحتفال-بالمولد-النبوي-1081461560.html
لبنان.. "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي
لبنان.. "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي
يحتفل المسلمون في لبنان، كل عام في 12 من شهر ربيع الأول الهجري، بالمولد النبوي (مولد النبي محمد بن عبد الله)، ويتصدر مشهد الاحتفال توزيع الحلويات في الشوارع... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T15:44+0000
2023-09-27T15:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081460803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1b9d578819d253499f28befeae8a40a.jpg
لا تزال "النوبة" تقام في المدينة، وهي مسيرة لفرقة "زاوية الدقور الرفاعية" الصوفية، في الشوارع والأزقة ترفع فيها الرايات الخضراء على وقع قرع الطبول والصنوج والمدائح، ويمارس خلال المسيرة "ضرب الشيش" أي غرس سيخ معدني في وجه أحد المشاركين أو جسده.وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، المسيرة من أمام الزاوية الرفاعية آخر الزوايا الصوفية في صيدا القديمة، وتابعها الأهالي من شرفات ونوافذ منازلهم ومحالهم، وبعض منهم رش ماء الورد عليهم وبعضهم الآخر نثر الأرز.وفي هذا السياق، قال الشيخ المتصوف صالح خاسكية، أن الاحتفال بهذا الشكل هو من أيام جده، الذي كان من أصحاب الطرق الرفاعية والقادرية والنقشبندية، وأضاف: "ونحن هنا في الزاوية الرفاعية نخرج بـ"النوبة" في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم".وينسب المتصوفون ضرب "الشيش" إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وهو من أقطاب الصوفية وذلك بهدف إثبات قوة إيمانه، وبعضهم الآخر ينسبها إلى "الرسول محمد في إحدى الغزوات، حيث مسح بالسيخ صدر أحد الجرحى فشفاه".وقال عضو الزاوية الرفاعية ماجد عبدو: "أجدادنا ضربوا "الشيش"، والبعض يعتبرها بدعة، أما نحن فلا إشكال لدينا، وبالعكس نتبادل المحبة مع الناس ونأتي إلى الزاوية لذكر الله ورسوله، بالإضافة إلى أدعية وتعبّد".الجدير بالذكر أن الزوايا كانت منتشرة في مدينة صيدا قديما، وأبرزها زاوية "آل جلال الدين"، زاوية "آل البابا"، زاوية "الشيخ محمود المغربي" الملقب بالكبي، زاوية "آل الزعتري القادرية"، زاوية "آل الدَّقور"، زاوية "آل كالو"، جميعها اندثرت اليوم وبقيت زاوية "آل دقور" الرفاعية تقوم بدورها، أما "جلال الدين" و"الزعتري" مقفلتين.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081460803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da929502b7d43a2b96b1c3e2aa31b769.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي

لبنان.. "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

15:44 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 27.09.2023)
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو
لبنان النوبة والشيش من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
يحتفل المسلمون في لبنان، كل عام في 12 من شهر ربيع الأول الهجري، بالمولد النبوي (مولد النبي محمد بن عبد الله)، ويتصدر مشهد الاحتفال توزيع الحلويات في الشوارع وصوت المدائح النبوية، التي تصدح من مكبرات الصوت، إلا أن الاحتفال بالذكرى في مدينة صيدا جنوبي لبنان، له نكهة خاصة.
لا تزال "النوبة" تقام في المدينة، وهي مسيرة لفرقة "زاوية الدقور الرفاعية" الصوفية، في الشوارع والأزقة ترفع فيها الرايات الخضراء على وقع قرع الطبول والصنوج والمدائح، ويمارس خلال المسيرة "ضرب الشيش" أي غرس سيخ معدني في وجه أحد المشاركين أو جسده.
وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، المسيرة من أمام الزاوية الرفاعية آخر الزوايا الصوفية في صيدا القديمة، وتابعها الأهالي من شرفات ونوافذ منازلهم ومحالهم، وبعض منهم رش ماء الورد عليهم وبعضهم الآخر نثر الأرز.
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو
لبنان النوبة والشيش من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
لبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وفي هذا السياق، قال الشيخ المتصوف صالح خاسكية، أن الاحتفال بهذا الشكل هو من أيام جده، الذي كان من أصحاب الطرق الرفاعية والقادرية والنقشبندية، وأضاف: "ونحن هنا في الزاوية الرفاعية نخرج بـ"النوبة" في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم".
وينسب المتصوفون ضرب "الشيش" إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وهو من أقطاب الصوفية وذلك بهدف إثبات قوة إيمانه، وبعضهم الآخر ينسبها إلى "الرسول محمد في إحدى الغزوات، حيث مسح بالسيخ صدر أحد الجرحى فشفاه".
وقال عضو الزاوية الرفاعية ماجد عبدو: "أجدادنا ضربوا "الشيش"، والبعض يعتبرها بدعة، أما نحن فلا إشكال لدينا، وبالعكس نتبادل المحبة مع الناس ونأتي إلى الزاوية لذكر الله ورسوله، بالإضافة إلى أدعية وتعبّد".
© Sputnik . ABDELKADERALBAYلبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو
لبنان النوبة والشيش من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
لبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
الجدير بالذكر أن الزوايا كانت منتشرة في مدينة صيدا قديما، وأبرزها زاوية "آل جلال الدين"، زاوية "آل البابا"، زاوية "الشيخ محمود المغربي" الملقب بالكبي، زاوية "آل الزعتري القادرية"، زاوية "آل الدَّقور"، زاوية "آل كالو"، جميعها اندثرت اليوم وبقيت زاوية "آل دقور" الرفاعية تقوم بدورها، أما "جلال الدين" و"الزعتري" مقفلتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала